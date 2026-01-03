Excomisionado de Seguridad e Inteligencia de Venezuela dice que "la transición ya empezó" en el poder tras la caída de Maduro

Iván Simonovis, excomisionado de Seguridad e Inteligencia de Venezuela, aseguró en El Informativo de NTN24 que "la transición ya empezó" en el poder de ese país luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara la captura este sábado de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

"La transición ya empezó. Desde el momento en el que Estados Unidos apostó y colocó ese 20% de la flota de la marina de guerra frente al mar de Venezuela en el Caribe para limitar, controlar, neutralizar y acabar con todo el proceso del narcotráfico, ya desde ese momento yo creo que empezó un proceso bien importante", expuso Simonovis.

La captura de Maduro por parte de los Estados Unidos representa para Simonovis "un paso más en ese proceso" y dijo que la reacción del régimen forma parte de una "resistencia" que siempre muestran "las dictaduras" en el mundo, a la que el país norteamericano ha respondido.

"No tengo la menor duda de que este cambio viene, porque, así como Trump dijo que se estaba en conversaciones con Delcy, también dijo que ellos bajo ningún concepto permitirían que continuaran en el poder personas cercanas a Nicolás Maduro", continuó.

El excomisionado señaló también que Washington tenía claro que "dejar a estas personas que son cercanas a Nicolás Maduro" en el poder de Venezuela es "darle continuidad a toda esta gran mega operación de narcotráfico internacional que es la que dio origen a todo lo que ha sucedido en los últimos ocho meses".

El presidente Trump, cabe resaltar, aseguró en un pronunciamiento luego de anunciar la captura de Maduro que Estados Unidos administrará Venezuela "hasta que llegue el tiempo de una transición".

Asimismo, el mandatario republicano indicó que colaborarían con los ciudadanos venezolanos tanto dentro del país como con aquellos que "fueron forzados" a salir, gracias a los recursos del manejo que, anunció, le iban a dar al petróleo venezolano.

Al ser consultado por la prensa durante su conferencia sobre si sería la líder democrática de Venezuela María Corina Machado quien asumiría el poder tras la caída de Maduro, Trump aseveró que "sería duro para ella ser líder", aunque la calificó de ser "una gran mujer".