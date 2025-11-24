NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
EE. UU. acelera el ensamblaje del submarino más grande de su historia: "A finales de este año tendremos todos los módulos principales listos"

noviembre 24, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Submarino | Foto U.S. Navy
Los submarinos serán el componente más importante de la disuasión estratégica bajo el océano de los Estados Unidos.

La Marina de los Estados Unidos desarrolla su programa naval con la construcción de los submarinos estratégicos de la clase Columbia, que entran a sustituir a los submarinos de la clase Ohio.

Desde los años ochenta, cabe recordar, el submarino Ohio entró en servicio, y según fuentes su vida útil está por terminar en un periodo entre 2027 y 2040. Se retirarán a un ritmo de una unidad por año.

El Pentágono dio a conocer la noticia luego de que adjudicó un contrato de 2.280 millones de dólares a la subsidiaria especializada en diseño General Dynamics Electric Boat, esto con el fin de asegurar materiales y trabajos iniciales.

La página Interesting Engineering informó también que la armada de los Estados Unidos se dirige al ensamblaje final de los que serían los submarinos más grandes hasta ahora construidos de la historia de los Estados Unidos, lo que confirma la esperada actualización en los submarinos.

“La sección de proa del primer submarino de misiles balísticos de la Armada de los EE. UU., el USS District of Columbia (SSBN-826), ha salido de Newport News Shipbuilding y se dirige a General Dynamics Electric Boat para su ensamblaje final”, notificó el medio.

El martes pasado, observadores fotografiaron la sección delantera de la embarcación parcialmente cubierta con una lona mientras era cargada en una barcaza, guiada fuera de Newport News, Virginia.

El mes pasado, el ejecutivo de General Dynamics Electric Boat, Phebe Novakovic, reportó que el futuro Distrito de Columbia estaba completado en un 60%.

A finales de este año tendremos todos los módulos principales en Groton listos para el ensamblaje y las pruebas”, comentó Novakovic, según USNI News.

Características del submarino clase Columbia

  • Posee una eslora de 170,7 metros y un desplazamiento sumergido de 20.810 toneladas.
  • Tiene 16 tubos de misiles balísticos (de los más avanzados) para albergar misiles Trident II.
  • Cuenta con un reactor nuclear S1B que no requiere de combustibles durante su vida útil, que son 42 años.
  • Incorpora tecnologías como un revestimiento para reducir su detección y está equipado con sistemas electrónicos avanzados con diseños más pequeños.

