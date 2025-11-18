Revelan que Colombia enfrentaría a selección europea campeona del mundo de cara al Mundial 2026

La selección Colombia prepara lo que será el Mundial de 2026 que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

El pasado sábado, los dirigidos por Néstor Lorenzo derrotaron a Nueva Zelanda por 2 a 1 en un amistoso que se disputó en La Florida.

Este martes, la Tricolor se enfrentará a Australia en su segundo encuentro y el último del año para preparar la cita orbital del próximo año.

En medio de la gira de la selección cafetera por Estados Unidos, desde Europa se conoció en las últimas horas que se estaría gestionando un amistoso ante una selección campeona del mundo meses antes del comienzo del Mundial 2026.

Se trata de Francia, selección campeona en Rusia 2018 y subcampeona en 2022. Según reveló el diario deportivo francés L'Équipe, los europeos tendrían como plan viajar a Estados Unidos en marzo para disputar dos encuentros amistosos en la doble fecha FIFA de marzo.

Uno de los rivales principales que estarían tratando de concretar Les Blues sería Colombia, que también estaría interesada en enfrentar a un rival de peso para preparar la cita orbital del próximo año.

Además de Colombia, Francia estaría tratando de concretar un amistoso con la selección brasileña también en Estados Unidos.

Cabe resaltar que por el momento la selección Colombia no tiene rivales confirmados para los amistosos del próximo año antes de la Copa del Mundo debido a que la Federación Colombiana de Fútbol está esperando el sorteo que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en Washington.

En cuanto se conozcan los rivales, la intención de la FCF es buscar rivales similares para preparar de mejor manera la cita orbital.

También se ha rumorado que Colombia podría medirse a Croacia el próximo año, según declaró el mismo entrenador de la selección europea.