NTN24
Martes, 18 de noviembre de 2025
Martes, 18 de noviembre de 2025
Selección Colombia

Revelan que Colombia enfrentaría a selección europea campeona del mundo de cara al Mundial 2026

noviembre 18, 2025
Por: Luis Cifuentes
Selección Colombia en amistoso ante Nueva Zelanda - Foto: EFE
Selección Colombia en amistoso ante Nueva Zelanda - Foto: EFE
Revelan que Colombia enfrentaría a selección europea campeona del mundo de cara al Mundial 2026

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La selección Colombia prepara lo que será el Mundial de 2026 que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

El pasado sábado, los dirigidos por Néstor Lorenzo derrotaron a Nueva Zelanda por 2 a 1 en un amistoso que se disputó en La Florida.

Este martes, la Tricolor se enfrentará a Australia en su segundo encuentro y el último del año para preparar la cita orbital del próximo año.

o

En medio de la gira de la selección cafetera por Estados Unidos, desde Europa se conoció en las últimas horas que se estaría gestionando un amistoso ante una selección campeona del mundo meses antes del comienzo del Mundial 2026.

Se trata de Francia, selección campeona en Rusia 2018 y subcampeona en 2022. Según reveló el diario deportivo francés L'Équipe, los europeos tendrían como plan viajar a Estados Unidos en marzo para disputar dos encuentros amistosos en la doble fecha FIFA de marzo.

Uno de los rivales principales que estarían tratando de concretar Les Blues sería Colombia, que también estaría interesada en enfrentar a un rival de peso para preparar la cita orbital del próximo año.

o

Además de Colombia, Francia estaría tratando de concretar un amistoso con la selección brasileña también en Estados Unidos.

Cabe resaltar que por el momento la selección Colombia no tiene rivales confirmados para los amistosos del próximo año antes de la Copa del Mundo debido a que la Federación Colombiana de Fútbol está esperando el sorteo que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en Washington.

En cuanto se conozcan los rivales, la intención de la FCF es buscar rivales similares para preparar de mejor manera la cita orbital.

También se ha rumorado que Colombia podría medirse a Croacia el próximo año, según declaró el mismo entrenador de la selección europea.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Fútbol

Selección de Francia

Néstor Lorenzo

FIFA

Amistoso

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Maduro canta la famosa canción de John Lennon 'Imagine' para pedir la paz en medio de tensiones con Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La operación Lanza del Sur, con el portaviones Gerald R. Ford en el Caribe, pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Me impactó ver a los sobrevivientes con las heridas aún abiertas": periodista sobre la tragedia de Armero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Militares en Puerto Rico (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Francisco Santos

“Si yo fuera la esposa de Maduro, no dormiría en la misma casa con él”: Francisco Santos prevé una "intervención estratégica" de EE. UU. contra el régimen

Foto X: @US_STRATCOM
Despliegue militar de Estados Unidos

Profesor de Fuerzas Especiales en las FFAA de EE. UU. asegura que "no hay vuelta atrás" con despliegue militar en el Caribe, que tiene capacidades "nunca vistas"

Almirante Hernando Wills | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"El hemisferio occidental es el vecindario de los Estados Unidos": excomandante de la Armada de Colombia sobre mensaje que da Washington con la operación Lanza del Sur

Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Operación Lanza del Sur

"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

Más de Deportes

Ver más
César Farías cerca de convertirse nuevo DT de Santa Fe - Foto: EFE
Fútbol colombiano

Técnico venezolano habría llegado a un acuerdo para dirigir a equipo de la capital colombiana

Gianni Infantino saludando al entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo | Foto: AFP
Presidente de la FIFA

Presidente de la FIFA sobre la selección Colombia: “va a ser uno de los favoritos del Mundial”

Radamel Falco García de nuevo en Colombia - Foto: EFE
Radamel Falcao García

"Se encuentran más tranquilos": el emotivo mensaje de Falcao García sobre la selección Colombia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
César Farías cerca de convertirse nuevo DT de Santa Fe - Foto: EFE
Fútbol colombiano

Técnico venezolano habría llegado a un acuerdo para dirigir a equipo de la capital colombiana

Autoridades piden tomar presiviones por lluvias - Foto AVN
Lluvias

Se vienen más aguaceros en las próximas horas en Venezuela

JD Vance, vicepresidente estadounidense - Foto EFE
J. D. Vance

Vicepresidente de Estados Unidos rechazó cualquier anexión israelí en Cisjordania

Gianni Infantino saludando al entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo | Foto: AFP
Presidente de la FIFA

Presidente de la FIFA sobre la selección Colombia: “va a ser uno de los favoritos del Mundial”

Chile | Foto Canva
Elecciones en Chile

¿Habrá presidente este domingo? Analista prevé que Chile irá a segunda vuelta

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Sobreviviente a ataque contra semisumergible es exconvicto, reincidió y salió libre: ¿qué revela su caso?

Hombre contando dólares y bolívares - Foto de referencia: EFE
Precio del dólar en Venezuela

Dólar en Venezuela mantiene otra semana en alza y cierra este viernes en Bs. 214,42

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre