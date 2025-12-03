Maduro aumenta su seguridad con los cubanos, cambia de dormitorio y de teléfono, según NYT

Un artículo del periodista Anatoly Kurmanaev para The New York Times, describe los supuestos cambios de hábitos del gobernante chavista en Venezuela, Nicolás Maduro, desde que aumentó la presión de Estados Unidos para que abandone el poder.

En las últimas horas, la administración de Trump ha aumentado el volumen a las amenazas contra Maduro, con quien el presidente de Estados Unidos tuvo una llamada de 15 minutos en las que el dictador puso unas condiciones para dejar el poder que resultaron ser inaceptables.

Ahora desde Estados Unidos anuncia que el próximo ataque contra el Cartel de los Soles, del que acusan a Maduro de encabezar, será por tierra, lo que podría interpretarse como un ataque dentro del propio territorio venezolano con el propósito de acabar con el régimen chavista.

Maduro, al mando de un régimen militar, se ha tomado las amenazas en serio, ha ordenado la preparación armada de las "milicias", es decir, civiles que lo apoyan, y ha reforzado su seguridad.

En el artículo para NYT, el periodista describe lo que serían esos cambios que ha ejecutado Maduro.

"El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha reforzado su seguridad personal, incluyendo cambios de cama, y ​​se ha apoyado en Cuba, un aliado clave, ante la creciente amenaza de una intervención militar estadounidense en el país, según varias personas cercanas al gobierno venezolano".

Esas fuentes describieron un ambiente de "tensión y preocupación que se apodera del círculo íntimo del presidente, añadiendo que Maduro creía mantener el control y poder capear la última y más grave amenaza a sus 12 años de gobierno".

Según esas mismas fuentes, Maduro está "cambiando frecuentemente de lugar de descanso y de teléfono móvil. Estas precauciones se han intensificado desde septiembre, según algunas, cuando Estados Unidos comenzó a concentrar buques de guerra y a atacar embarcaciones que, según la administración Trump, traficaban drogas desde Venezuela".

Para reducir el riesgo de traición, "Maduro también ha ampliado el papel de los guardaespaldas cubanos en su equipo de seguridad personal y ha asignado más oficiales de contrainteligencia cubanos al ejército venezolano".

En público, sin embargo, Maduro ha intentado minimizar las amenazas de Washington adoptando una apariencia despreocupada y relajada, asistiendo a eventos públicos sin previo aviso, bailando y publicando videos de propaganda en TikTok.

Las siete personas cercanas al gobierno venezolano entrevistadas para este artículo hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias o por no estar autorizadas a hablar públicamente.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela, encargado de las consultas de prensa del gobierno, no respondió a una solicitud de comentarios para el artículo.