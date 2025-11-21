Captan momento en el que un avión de guerra se estrella en plena exhibición aérea en el mayor espectáculo aéreo de Oriente Medio

Un trágico accidente aéreo cobró la vida de un piloto, este viernes, cuando un avión de combate indio se estrelló durante una exhibición aérea en el Salón Aeronáutico de Dubái, hecho que quedó registrado en video.

La aeronave, un HAL Tejas de fabricación india, se encontraba realizando una maniobra cuando se precipitó a tierra y estalló en una bola de fuego, cobrando la vida del piloto quien no pudo eyectarse.

El trágico hecho ocurrió a la vista de decenas de personas que presenciaban la exhibición acrobática en el último día del mayor espectáculo aéreo de Oriente Medio.

Mediante un comunicado, la oficina de prensa estatal de Dubái confirmó la "trágica muerte del piloto", mientras que la Fuerza Aérea India (IAF) aseguró que inició una investigación para determinar las causas del accidente.

El avión se estrelló a aproximadamente a 1,6 kilómetros del lugar de la exhibición, que estaba lleno de aviones, helicópteros y otros equipos en exhibición estática.

Algunos videos divulgados mediante las redes sociales mostraron la aeronave precipitándose a tierra y estallando en llamas tras el impacto.

Posteriormente, una densa nube de humo comenzó a elevarse del lugar mientras los vehículos de emergencia se dirigían de manera veloz hacia él.

"El piloto volaba a baja altitud, realizando maniobras arriesgadas", declaró a la AFP el testigo iraquí Hassan Loqman.

Y añadió: "Entonces pareció que intentaba evitar el accidente, comenzó a dirigir el avión hacia arriba, pero no pudo hacerlo a tiempo".

Se trata del segundo accidente que involucra al monoplaza Tejas en menos de dos años, pues un accidente de entrenamiento no fatal tuvo lugar en Rajasthan en marzo del año pasado.