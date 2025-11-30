NTN24
Domingo, 30 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro pidió mediante una carta ayuda a la OPEP para detener la "agresión" de Estados Unidos en el Caribe

noviembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Este domingo 30 de noviembre se conoció una misiva enviada por Maduro a dicha organización fundada por países productores y exportadores de petróleo.

El régimen de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, pidió ayuda a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para detener la "agresión" de Estados Unidos en el Caribe.

Desde agosto, Washington puso en marcha un operativo contra el narcotráfico en aguas internacionales que incluye buques destructores, aviones de combate, miles de efectivos y el portaaviones más grande del mundo.

Aunque la Administración del presidente Donald Trump sostiene que se trata de operaciones contra carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Maduro, el régimen venezolano asegura que se trata de un pretexto para sacarlo del poder.

Mediante una carta, que fue divulgada este domingo, Maduro dijo que espera contar con la OPEP para detener dicha "agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional".

"Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional", señala la misiva leída por Delcy Rodríguez, quien funge como vicepresidenta del régimen, durante un comité ministerial de la OPEP realizado virtualmente.

Maduro, quien además, advierte que Estados Unidos pretende apoderarse de las reservas petroleras más grandes del mundo, aseguró en su carta que una acción militar desde el norte "pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial".

El sábado 29 de noviembre, el presidente Donald Trump advirtió que el espacio aéreo del país caribeño debía considerarse "cerrado en su totalidad". La advertencia de Trump surgió luego de que la semana pasada Washington emitió una alerta aérea por la creciente actividad militar estadounidense en la región.

Además, el mandatario republicano dijo el jueves que los esfuerzos para parar a narcotraficantes venezolanos "por tierra" comenzarán "muy pronto", aunque ha ducho que hablará con Maduro "en algún momento".

