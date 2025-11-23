“Vamos a empezar a ver los primeros misiles el martes a más tardar”: experto sobre presión de EE. UU. a Venezuela

La presión por parte del gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro sigue aumentando, la prensa internacional sigue revelando posibles planes del gobierno Trump contra el líder del régimen y, de momento, varias aerolíneas siguen cancelando vuelos desde y hacia Venezuela. Pocos aviones pasan por su espacio aéreo.

La aerolínea Turkish Airlines se sumó a los ajustes al anunciar la cancelación de sus vuelos programados hacia Venezuela entre el 24 y 28 de noviembre.

VEA TAMBIÉN Plataforma de monitoreo de vuelos destaca que el espacio aéreo de Venezuela comenzó a despejarse en las últimas horas tras alerta de la FAA y cancelaciones de aerolíneas o

Además de la línea aérea turca, otras seis aerolíneas suspendieron vuelos hacia y desde Venezuela este fin de semana y son la española Iberia, la portuguesa Tap, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña Gol y la chileno-brasileña Latam. Copa de Panamá, aún mantiene sus operaciones y las compañías venezolanas Conviasa, Laser, Avior y Estelar anunciaron por su parte que mantendrán los vuelos pese a la advertencia de extremar la precaución.

Además, están esquivando el espacio aéreo venezolano siguiendo la advertencia de la administración federal de aviación en Estados Unidos sobre una situación “potencialmente peligrosa” para los vuelos civiles, en medio de la campaña de Washington contra el narcotráfico y organizaciones como el Cartel de los Soles, a horas de ser declarado una Organización Terrorista Extranjera por la administración Trump.

Luis Quiñónez, veterano de la marina de guerra de Estados Unidos y experto en seguridad internacional, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar acerca del aumento de esta presión y aseguró que pronto se verán los primeros misiles contra puntos de resistencia en busca de la rendición del régimen.

“Estados Unidos ya se cansó, se les ha dado la oportunidad de que se rindan y usurparon el poder, porque sabemos que hubo dos personas electas por el pueblo de Venezuela, no estamos invadiendo al país porque los verdaderos líderes ya nos dijeron que entren, vengan a arrestar a esos prófugos de la justicia, así que lo que vamos a empezar a ver son los primeros misiles hoy a la medianoche o el martes a más tardar, atacar los puntos de resistencia y si eso no los convence para rendirse, entraremos en la siguiente fase de botas en la tierra”, aseguró el invitado.