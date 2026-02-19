NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Jueves, 19 de febrero de 2026
Presidente de Perú

José María Balcázar, integrante del mismo movimiento de Pedro Castillo, asumió como nuevo presidente interino de Perú

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar. (EFE)
Nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar. (EFE)
Se trata del octavo jefe de Estado de Perú desde 2016 y marca un nuevo episodio en la inestabilidad política crónica que afecta a la nación suramericana.

El izquierdista José María Balcázar fue elegido el miércoles como jefe del Congreso peruano y, por tanto, asumió automáticamente la presidencia del país de forma interina, un día después de que su antecesor José Jerí fuera destituido bajo acusaciones de corrupción.

Se trata del octavo jefe de Estado de Perú desde 2016 y marca un nuevo episodio en la inestabilidad política crónica que afecta a la nación suramericana. Según las leyes locales, cuando la presidencia está vacante, el jefe del Parlamento debe asumir el encargo de conducir el país.

De esa manera, Balcázar, un abogado de 83 años, dirigirá Perú hasta el 26 de julio, cuando tome posesión el mandatario que sea elegido en los comicios presidenciales del 12 de abril.

El congresista del partido izquierdista Perú Libre, quien también ha sido investigado por apropiación indebida de fondos y presunta corrupción, fue elegido por sus pares entre cuatro candidatos.

o

Recibió 60 votos en una sesión extraordinaria realizada la noche del miércoles en una sala del Legislativo.

Perú Libre es el mismo movimiento con el que ganó las elecciones en 2021 el expresidente Pedro Castillo, quien está preso por intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022.

"Juro por Dios, por la patria, por la paz, ejercer fielmente el cargo de presidente de la República, y asumo de acuerdo con la Constitución política del Perú", dijo Balcázar.

"En estos pocos meses que nos quedan vamos a garantizar al pueblo de Perú que va a haber una transición democrática y electoral pacífica, transparente que no haya ningún tipo de duda en las elecciones", prometió Balcázar en su primer discurso en el Parlamento.

El izquierdista compitió contra María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso en 2021 y portavoz del partido de centroderecha Acción Popular, así como con Edgard Reymundo, un socialista de dilatada trayectoria, y Héctor Acuña, representante independiente cuestionado por conflictos de interés.

El propio Balcázar no escapa a la polémica. Suscitó indignación del Ministerio de la Mujer y varias organizaciones en 2023 al afirmar ante el Parlamento que "las relaciones sexuales tempranas ayudan al desarrollo psicológico futuro de la mujer", durante un debate sobre la prohibición del matrimonio infantil.

"La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso y encargado de la Presidencia genera alarma. Sus declaraciones justificando las relaciones sexuales tempranas vulneran estándares de protección de la niñez y contradicen la obligación del Estado de prevenir la violencia sexual", indicó precisamente luego de su designación la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en un comunicado.

En su momento también jefe del Congreso, Jerí, de 39 años, reemplazó en la presidencia a Dina Boluarte en octubre, cuando el máximo cargo ejecutivo quedó vacante luego de que la mandataria fuera destituida en un juicio político exprés por su supuesta incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos.

o

El Congreso, que inicialmente consideró a Jerí un candidato idóneo, lo apartó del cargo el martes por "inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo", también en un veloz proceso.

Jerí cayó en desgracia en enero cuando la fiscalía le abrió una investigación por presunto "tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses" tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.

Su situación se complicó este mes con otra indagación sobre "tráfico de influencias" por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.

Un número récord de más de 30 candidatos aspira a llegar a la presidencia en las elecciones de abril, que marcarán también el regreso a un Parlamento bicameral.

Perú atraviesa desde 2016 una crisis de inestabilidad institucional salpicada por investigaciones contra los jefes de Estado de los últimos años.

Actualmente, los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala están presos por corrupción en una cárcel especial al este de Lima, al igual que Castillo, condenado a más de 11 años por su fallido intento de golpe.

Temas relacionados:

Presidente de Perú

Pedro Castillo

Gobierno de Perú

Perú

Crisis política en Perú

Crisis Perú

José María Balcázar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia muy cerca de elecciones legislativas y presidenciales en medio de una crisis de seguridad electoral sin precedentes: 339 municipios en riesgo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para ejecutar el 3 de enero de 2026 EE. UU. se tuvo que rodear de una red extensa y profunda de traidores del entorno de Maduro": David Placer quien publicó audios de 'El Pollo' Carvajal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Departamento de Estado responde sobre contactos de Marco Rubio en Cuba: "Es una nación fallida"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Algunas agrupaciones políticas por mayoría han llevado las riendas del país": analista explica la situación política de Perú tras la destitución del presidente Jerí

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela y Captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Más de Política

Ver más
Presidente estadounidense, Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski - Foto AFP
Donald Trump

Donald Trump y Volodímir Zelenski se reunirán en Davos para abordar plan que busca poner fin a la guerra

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Lula da Silva, presidente de Brasil - Foto: EFE
Luiz Inácio Lula Da Silva

"Intercambiamos opiniones sobre la situación en Venezuela": Lula mantuvo una conversación con Trump y anunció reunión en Washington

María Corina Machado en entrevista en NTN24
María Corina Machado

¿María Corina Machado sería candidata? "Haré lo que los venezolanos quieran; mi obsesión de vida es liberar a nuestro país": entrevista en NTN24

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Hugo Rodallega | Foto: EFE
Hugo Rodallega

¿Volverá a vestir los colores de la Tricolor? Rodallega revela lo que conversó con Néstor Lorenzo sobre su posible regreso a la selección Colombia

Presidente estadounidense, Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski - Foto AFP
Donald Trump

Donald Trump y Volodímir Zelenski se reunirán en Davos para abordar plan que busca poner fin a la guerra

Médicos cubanos | Foto AFP
Médicos cubanos

Guatemala pone fin al despliegue de médicos cubanos en su territorio tras 27 años

Elon Musk, propietario de X - Foto: EFE
Elon Musk

La justicia francesa allanó las oficinas de X en París y citó a Elon Musk a declaración

Tormenta EE.UU. | Foto AFP
Tormenta invernal

¿Ya pasó lo peor de la tormenta invernal que está golpeando al sureste de Estados Unidos?

Tarek William Saab - AFP
Detención

Ministerio Público del régimen de Venezuela confirmó detención del asesor petrolero de Estados Unidos Evanan Romero por supuesta "estafa": fue liberado bajo medida cautelar

Tren de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) - EFE
España

Nuevo accidente de tren en España: un muerto y al menos cuatro heridos tras choque contra muro de contención

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre