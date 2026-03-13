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Viernes, 13 de marzo de 2026
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María Corina Machado

Donald Trump recomendó a María Corina Machado que no regrese a Venezuela, según The New York Times

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado y Donald Trump - EFE
María Corina Machado y Donald Trump - EFE
El diario norteamericano reveló que, durante el último encuentro entre ambos, el presidente le hizo saber su mensaje a la líder democrática.

Hace días se conoció la noticia sobre un nuevo encuentro entre la líder democrática venezolana María Corina Machado y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

El encuentro en la residencia oficial se dio después de que la dirigente venezolana anunció su decisión de regresar a su país, del que salió para recibir su Premio Nobel de Paz en Oslo, Noruega, el año pasado.

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Un funcionario reveló que Machado fue invitada a desayunar el viernes pasado con Trump, así como con el secretario de Estado Marco Rubio, luego de solicitar una reunión para discutir sus planes.

De acuerdo con informes, los tres conversaron durante casi dos horas en un comedor privado contiguo al Despacho Oval.

Ahora bien, el diario norteamericano The New York Times reveló que durante la comida Trump le recomendó a Machado que no regrese a Venezuela, por el momento.

Citando fuentes relacionadas con el asunto, NYT indicó que el mandatario norteamericano le aconsejó a la líder democrática que “la situación de seguridad en Venezuela era inestable y que le preocupaba su seguridad”.

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En un primer encuentro en enero, Machado le entregó a Trump su Premio Nobel de la Paz por capturar al dictador Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas a comienzos de año.

En ese entonces, Machado dijo: “Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”.

Cabe mencionar que la dirigente venezolana salió de Venezuela en diciembre luego de permanecer casi un año en la clandestinidad y gracias al apoyo logístico de Estados Unidos.

Recientemente, Washington reconoció como Gobierno al régimen de Delcy Rodríguez, quien fungía como la vicepresidente de Maduro y asumió el poder tras su captura.

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