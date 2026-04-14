Trump dice que a Giorgia Meloni le falta "valentía" en la guerra contra el régimen de Irán: "Me equivoqué"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó en una entrevista a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, hasta ahora una aliada, y señaló su supuesta falta de voluntad para ayudar en la guerra con Irán.

"Me ha sorprendido. Pensaba que tenía valentía, pero me equivoqué", declaró al diario italiano Corriere della Sera.

La dirigente de extrema derecha, que gobierna Italia desde octubre de 2022, ha sido una de las aliadas más cercanas de Trump en Europa y a menudo trata de actuar como mediadora entre las opiniones divergentes de Estados Unidos y el Viejo Continente.

Trump afirmó que Meloni no quiere que Italia se vea envuelta en la guerra, que comenzó con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, a pesar de que el país europeo obtiene gran parte de su petróleo de esa región.

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La entrevista se publicó menos de un día después de que Meloni tachara de "inaceptables" las críticas de Trump al papa León XIV, tras los repetidos llamamientos del pontífice para que se ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

"Considero inaceptables las palabras del presidente Trump sobre el Santo Padre. El papa es el jefe de la Iglesia católica, y es justo y normal que pida la paz y condene todas las formas de guerra", afirmó en un comunicado.

Meloni ya había hecho una declaración previa apoyando los esfuerzos del papa por la paz y la reconciliación.

Poco antes de partir hacia un viaje a África, el papa, nacido en Estados Unidos, se convirtió en el blanco de agrias críticas de Trump, que lo calificó de "débil" y "terrible para la política exterior".

Unas horas más tarde Trump rechazó retractarse de sus palabras. "No hay nada de lo que disculparse. Él está equivocado", dijo a los periodistas, y volvió a calificarla de "débil".