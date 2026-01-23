NTN24
Trump envía una flota de la Armada para vigilar a Irán: "tenemos una gran fuerza dirigiéndose hacia allá, prefiero que no pase nada, pero los vigilaremos"

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Desde su avión, Trump reiteró que su amenaza de usar la fuerza contra Irán había hecho que el gobierno islamista suspendiera 837 ejecuciones de manifestantes.

El jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que una flota de la Armada estadounidense se dirige hacia el Golfo Pérsico, en medio de amenazas de acciones contra Irán por la represión de las manifestaciones en contra el gobierno de Teherán.

Trump retiró la semana pasada su amenaza de intervenir militarmente en Irán después de que la Casa Blanca anunciara que Teherán había suspendido las ejecuciones previstas de manifestantes.

Sin embargo, el presidente republicano confirmó el jueves que continúan los preparativos militares.

Esto después de que medios de comunicación estadounidenses informaron la semana pasada que se ordenó al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln que abandonara las maniobras en el mar de China Meridional y se dirigiera a Oriente Medio.

"Estamos vigilando a Irán", declaró Trump a los periodistas en el Air Force One mientras regresaba del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

"Saben que tenemos muchos barcos yendo en esa dirección, por si acaso... Tenemos una gran fuerza dirigiéndose hacia Irán", dijo el presidente. "Quizás no tengamos que usarla", añadió.

"Prefiero que no pase nada, pero los estamos vigilando muy de cerca", sentenció.

Desde su avión, Trump reiteró que su amenaza de usar la fuerza contra Irán había hecho que el gobierno islamista suspendiera 837 ejecuciones de manifestantes, al mismo tiempo que confirmó que estaba dispuesto a dialogar con Teherán.

En paralelo, las autoridades iraníes informaron el miércoles, en su primer balance de víctimas durante las protestas, de 3.117 muertes, sin embargo, grupos de derechos humanos afirman que el número real de muertos es mayor.

