El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que el cese al fuego entre Israel y Líbano fue extendido por 45 días

Este viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que Israel y el Líbano extenderán su alto al fuego, que expiraba este domingo, por 45 días días más, una noticia que se conoce durante el segundo día de conversaciones entre ambos países de Oriente Medio, en Washington.

"El cese de hostilidades del 16 de abril se ampliará por 45 días para permitir nuevos avances", declaró Tommy Pigott, el portavoz del Departamento de Estado.

Por otro lado, el funcionario aseguró que el Departamento de Estado auspiciará negociaciones los días 2 y 3 de junio con el objetivo de lograr un acuerdo político de manera permanente. Además, anunció que el Pentágono reunirá a delegaciones de las Fuerzas Armadas de ambos países el 29 de mayo.

"Esperamos que estas conversaciones impulsen una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía e integridad territorial de cada uno y el establecimiento de una seguridad real a lo largo de su frontera compartida", añadió.

Israel ataca a Hezbolá, grupo terrorista que en solidaridad con Irán desencadenó un conflicto transfronterizo, y que actualmente no participa en las conversaciones en Washington.

Cabe mencionar que poco después de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen de Irán, puestos en marcha el 28 de febrero, el grupo terrorista comenzó a disparar cohetes hacia territorio israelí en respuesta a la muerte del líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

A pesar del alto al fuego que entró en vigor el 17 de abril, el Ejército de Israel continuó atacando objetivos de Hezbolá en Líbano.