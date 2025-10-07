NTN24
Martes, 07 de octubre de 2025
Estados Unidos

EE. UU. evita comentar acusaciones de Maduro sobre supuesto plan terrorista, pero recuerda que su personal fue retirado de Caracas en 2019

octubre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Vista externa de la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas - Foto EFE
Vista externa de la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas - Foto EFE
El Departamento de Estado, en respuesta a NTN24, reiteró que el nivel de advertencia de viaje para Venezuela se mantiene e instó a los ciudadanos estadounidenses a no viajar al país "por ningún motivo".

En respuesta a NTN24, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos evitó referirse directamente a las acusaciones de Nicolás Maduro sobre un supuesto plan terrorista contra la embajada estadounidense en Caracas.

Sin embargo, recordó que Estados Unidos no mantiene operaciones diplomáticas activas en Venezuela desde 2019 y solicitó evitar cualquier viaje al país sudamericano.

“La seguridad del personal de la Misión de Estados Unidos, de los ciudadanos estadounidenses y de las instalaciones en el extranjero es nuestra máxima prioridad”, afirmó.

"El nivel de advertencia de viaje para Venezuela permanece en Nivel 4: No viajar. Se aconseja a los ciudadanos estadounidenses no viajar a Venezuela bajo ninguna circunstancia", agregó.

Igualmente, el portavoz resaltó que "en marzo de 2019, el Departamento de Estado retiró a todo el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y suspendió sus operaciones".

“Todos los servicios consulares, tanto rutinarios como de emergencia, siguen suspendidos hasta nuevo aviso”, indicó.

o

Dichas declaraciones se dan luego de que el presidente Maduro afirmara que los servicios de inteligencia venezolanos detectaron la posibilidad de un ataque explosivo contra la embajada estadounidense en Caracas.

"Es una embajada que a pesar de todas las diferencias que hemos tenido con los gobiernos de Estados Unidos es protegida (...) por nuestro gobierno", expresó Maduro durante su programa semanal.

Según la cabeza del régimen, la información fue confirmada por fuentes nacionales e internacionales "de mucha credibilidad".

Ante el supuesto intento de ataque, el régimen venezolano desplegó cuerpos de seguridad a las afueras de la embajada, hecho que además coincide con rumores de las redes sociales indican que la líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, se refugia en la sede diplomática.

Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos están rotas desde enero de 2019.

La ruptura ocurrió cuando la Casa Blanca reconoció como presidente interino al opositor Juan Guaidó luego de desconocer la primera reelección de Maduro en 2018 al tacharla de fraudulenta. Desde entonces, en la embajada estadounidense hay solo algunos empleados.

