Maduro dice que entregó a EE.UU. la conversación del supuesto plan de atentado contra la embajada en Caracas

"Ya el Gobierno de Estados Unidos tiene la información, nombre y apellido, hora de reunión y qué conversaron y dónde conversaron sobre este atentado, que fue avalado y pedido por una persona que ya se sabrá", afirmó Nicolás Maduro este lunes al referirse al supuesto plan liderado por opositores para presuntamente atacar con explosivos la embajada estadounidense en Caracas.

VEA TAMBIÉN “El régimen de Maduro está en jaque en este momento y una intervención sería el jaque mate”: Antonio de la Cruz o

Maduro indicó que el jefe negociador, Jorge Rodríguez, le entregó un comunicado al gobierno de Donald Trump.

El chavismo denunció el pasado 5 de octubre esta supuesta acción que a su juicio busca provocar a Washington en medio de tensiones por el despliegue de buques militares estadounidenses en el Caribe.

"Es una embajada que a pesar de todas las diferencias que hemos tenido con los gobiernos de Estados Unidos es protegida (...) por nuestro gobierno", expresó Maduro durante su programa semanal.

Según el líder chavista, la información fue confirmada por fuentes nacionales e internacionales "de mucha credibilidad".

Ante el supuesto intento de ataque, el régimen venezolano desplegó cuerpos de seguridad a las afueras de la embajada, hecho que además coincide con rumores de las redes sociales indican que la líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, se refugia en la sede diplomática.

VEA TAMBIÉN "Venezuela se ha convertido en el hermanito vergonzoso de la familia de izquierda": analista tras presión internacional contra el régimen de Maduro o

Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos están rotas desde enero de 2019.

La ruptura ocurrió cuando la Casa Blanca reconoció como presidente interino al opositor Juan Guaidó luego de desconocer la primera reelección de Maduro en 2018 al tacharla de fraudulenta. Desde entonces, en la embajada estadounidense hay solo algunos empleados.