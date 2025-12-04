NTN24
Conversaciones entre Rusia y EE. UU. sobre Ucrania son "constructivas" pero sigue sin haber compromiso, según el Kremlin

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Yuri Ushakov, alto asesor del presidente Putin, dijo ante la prensa: "Hasta ahora, no hay resolución a la crisis".

Las conversaciones entre las delegaciones de Rusia y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania son "constructivas" pero sigue sin haber compromiso, según el Kremlin.

o

Yuri Ushakov, alto asesor del presidente Vladímir Putin, dijo ante la prensa: "Hasta ahora, no se ha encontrado un compromiso, es decir, ninguna resolución a la crisis".

"Pero aún queda mucho trabajo por hacer, tanto en Washington como en Moscú existe la disposición... Los contactos continuarán", añadió.

Horas antes, el mandatario ruso dejó unas controversiales declaraciones: desafió a varios sectores políticos de Europa.

Fue el pasado martes que Puntin mencionó ante medios rusos: “No tenemos intención de combatir con Europa. Ya lo he dicho cientos de veces. Pero si Europa de repente quiere guerra, estamos listos”.

o

Putin enfatizó que Europa “no es Ucrania”, y argumentó que en territorio ucraniano las fuerzas rusas actúan con “precisión quirúrgica”, con lo que negó la existencia de bombardeos indiscriminados que Kiev y países occidentales han denunciado.

“Esta no es una guerra en el sentido moderno del término. Si Europa quiere una guerra y la empieza, entonces puede darse una situación en la que no habrá nadie con quien llegar a un acuerdo”, afirmó.

El jefe de Estado sostuvo que las naciones europeas apoyan la vía militar porque se niegan a aceptar el plan de paz inicial propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

También acusó a los gobiernos europeos de vivir “engañados” al pensar que pueden imponer a Rusia una “derrota estratégica”, e insistió en que las fuerzas rusas ya han tomado Pokrovsk, en la región de Donetsk, lo que calificó como su mayor avance en más de tres años de guerra.

o

“Aun así, entienden que eso quedó atrás hace tiempo. En su momento confundieron sus deseos con la realidad. Pero no pueden ni quieren admitirlo”, aseveró.

Aunque Putin rechazó las propuestas de paz impulsadas por Europa, señaló que el continente podría volver a participar en el proceso negociador si sus líderes deciden “aceptar la realidad”.

De momento, Putin no baja la guardia con los ataques a Ucrania. Con frecuencia, las autoridades del país que administra Volodímir Zelenski precisan que “Rusia atenta su territorio casi a diario con drones o misiles”.

La invasión rusa de Ucrania es un conflicto militar a gran escala iniciado el 24 de febrero de 2022, que representa la mayor escalada de la guerra ruso-ucraniana comenzada en 2014, y el mayor conflicto convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde que inició la invasión, el presidente Putin ha justificado tal acción como una "operación militar especial" para, según su criterio, "proteger" a las regiones separatistas en el este de Ucrania.

