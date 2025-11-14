NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Rusia

Ataques de Rusia con misiles supersónicos sobre Kiev dejan seis muertos y decenas de heridos

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Ataques de Rusia con misiles supersónicos sobre Kiev dejan seis muertos y decenas de heridos
Ataques de Rusia con misiles supersónicos sobre Kiev dejan seis muertos y decenas de heridos
Rusia lanza sus ataques especialmente a instalaciones energéticas, sistemas ferroviarios y zonas residenciales.

Al menos seis personas murieron este viernes en Ucrania como resultado de ataques rusos con drones y misiles, que tuvieron como epicentro la capital, Kiev, donde se concentran la mayoría de las víctimas.

Rusia, que lanzó una ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, ha intensificado los ataques contra Kiev en los últimos meses, y apunta especialmente a instalaciones energéticas, sistemas ferroviarios y zonas residenciales.

Cuatro personas fallecieron en Kiev, la capital ucraniana, y dos en un mercado cerca del puerto de Odesa (sur), indicaron el presidente Volodímir Zelenski y las autoridades locales. Además, se reportan en total más de 30 heridos.

El mandatario ucraniano denunció un ataque "calculado", que solo en la capital empleó unos 430 drones, con el objetivo de causar el mayor daño posible a la población y a las infraestructuras civiles.

Según el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, numerosos inmuebles residenciales resultaron dañados en casi todos los distritos de Kiev.

La policía de Kiev informó en Telegram de "la muerte de una anciana en el distrito de Desnianski y de 24 heridos, entre ellos una mujer embarazada y un niño de diez años".

o

Se reportan también daños en un hospital, tiendas y oficinas. Además, según Zelenski, restos de un misil Iskander impactaron también en la embajada de Azerbaiyán.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que se trató de un "ataque masivo enemigo", por lo que las fuerzas de defensa aérea tuvieron que ser activadas.

La fuerza aérea ucraniana informó que derribó 405 de los 430 drones y 14 de los 19 misiles lanzados por Rusia.

Un alto funcionario ucraniano destacó la eficacia de las defensas, que según dijo evitó que se registraran aún más daños.

No obstante, advirtió sobre el creciente uso de misiles balísticos por parte de Moscú, difíciles de interceptar por su velocidad y trayectoria.

o

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó en un comunicado que sus fuerzas llevaron a cabo un "ataque masivo" con drones y misiles hipersónicos contra objetivos militares y energéticos en Ucrania.

Horas después del ataque contra Kiev, un dron ruso impactó en un mercado de la localidad de Chornomorsk, cerca de Odesa, causando la muerte de dos personas y dejando siete heridos, informó el gobernador de la región.

Además de los ataques por aire, las fuerzas rusas llevan meses avanzando por el este de Ucrania, tratando de tomar el control de las regiones de Donetsk y Lugansk.

Ucrania, por su parte, ha intensificado los ataques contra las infraestructuras rusas y ha intentado atacar más allá del frente.

Temas relacionados:

Rusia

Ucrania

Ataque

Muertos

Heridos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es el comienzo del fin, este noviembre y diciembre, de las tres tiranías trogloditas totalitarias de los tres piratas del Caribe": Tuto Quiroga desde el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El objetivo es crear un narcoestado en Colombia; ya lo lograron en Venezuela": Andrés Pastrana sobre red mundial del tráfico de drogas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Álvaro Uribe advierte que Colombia podría ser blanco de bombardeos por "albergar terroristas" y la cercanía de Petro con el régimen de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Necesita Ecuador una nueva Constitución o que se cumpla la actual?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Venezuela es el eje del cambio en la región, cae Maduro y la bola de nieve comenzará a moverse": analista sobre otras dictaduras frente al despliegue militar de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Prensa de Venezuela - Foto: EFE
Medios de comunicación

Estos son los personajes del chavismo que representan mayor riesgo para los medios en Venezuela

Colombianos liberados por el régimen de Maduro / FOTO: EFE
Colombianos

Primeras imágenes y declaraciones de los colombianos liberados por el régimen de Maduro: “gracias a todos”

Adriana Magali Matiz, la primera mujer gobernadora del Tolima
Mujer

Adriana Magali Matiz, primera gobernadora electa del Tolima, impulsa inversión histórica de 927 mil millones en vías

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Prensa de Venezuela - Foto: EFE
Medios de comunicación

Estos son los personajes del chavismo que representan mayor riesgo para los medios en Venezuela

Colombianos liberados por el régimen de Maduro / FOTO: EFE
Colombianos

Primeras imágenes y declaraciones de los colombianos liberados por el régimen de Maduro: “gracias a todos”

Adriana Magali Matiz, la primera mujer gobernadora del Tolima
Mujer

Adriana Magali Matiz, primera gobernadora electa del Tolima, impulsa inversión histórica de 927 mil millones en vías

Tren de Aragua

Cae en España una integrante del Tren de Aragua solicitada por la justicia de Chile

Donald Trump - AFP
Guerra Fría

"Estamos volviendo a la vieja, reconocida y repasada Guerra Fría": experto sobre anuncio de Trump de reactivar pruebas con armas nucleares

Donald Trump 1 Foto EFE
Donald Trump

Trump exige ir “más lejos” con las redadas migratorias y respalda el uso de gas lacrimógeno contra inmigrantes

Vladimir Padrino López - EFE
Régimen de Maduro

Ministro de Defensa del régimen de Maduro dice que militares no permitirán la instalación de un gobierno "arrodillado" a Estados Unidos en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre