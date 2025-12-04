Tras ataque a soldados de la Guardia Nacional, Estados Unidos redujo drásticamente el tiempo de validez de los permisos de trabajo para ciertos migrantes

La Administración del presidente Donald Trump, en Estados Unidos, tomó una importante decisión en relación al tiempo de validez de los permisos de trabajo para refugiados y solicitantes de asilo.

Este jueves, el gobierno republicano redujo de cinco años a 18 meses el período de validez de los permisos laborales para dicha población migrante, que además incluye a otra categoría.

Se trata de la más reciente medida migratoria anunciada por Washington luego de que detuviera las solicitudes de inmigración de ciudadanos de 19 países, hace dos días.

Ambas determinaciones ocurren después de que dos miembros de la Guardia Nacional supuestamente fueran baleados por un hombre afgano que ingresó a Estados Unidos gracias a un programa de reasentamiento puesto en marcha luego de la retirada militar estadounidense de Afganistán en 2021.

Precisamente, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph Edlow, mencionó como principal motivo el trágico hecho ocurrido el 26 de noviembre en la capital estadounidense y que acabó con la vida de uno de los patrulleros.

"Reducir el período máximo de validez de la autorización de empleo garantizará que quienes buscan trabajar en Estados Unidos no amenacen la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas dañinas", dijo Edlow en un comunicado.

Y añadió: "Después del ataque a miembros del servicio de la Guardia Nacional en la capital de nuestra nación por un extranjero que fue admitido en este país por la administración anterior, está aún más claro que el USCIS debe realizar una investigación frecuente de los extranjeros".

De acuerdo con USCIS , la medida del permiso de trabajo se aplicará a los migrantes admitidos que hayan sido admitidos como refugiados y a los migrantes a los que se les concedió asilo, así como a aquellos cuya deportación ha sido suspendida.