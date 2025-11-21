¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Venezuela nuevamente en el centro del debate. María Corina Machado presentó su Manifiesto de Libertad, una hoja de ruta que apuesta por derechos humanos, educación, libertad de expresión y mercado abierto.

Pero su plan de viajar a Oslo, Noruega, para recibir el Nobel de la Paz encendió alarmas: Tarek William Saab, fiscal del régimen de Maduro, amenazó con declararla “prófuga” si sale del país.

Aun así, varios líderes latinoamericanos anunciaron que la acompañarán el 10 de diciembre.

Análisis del tema en Ángulo de NTN24 con expertos.