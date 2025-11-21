NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
María Corina Machado

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Venezuela nuevamente en el centro del debate. María Corina Machado presentó su Manifiesto de Libertad, una hoja de ruta que apuesta por derechos humanos, educación, libertad de expresión y mercado abierto.

Pero su plan de viajar a Oslo, Noruega, para recibir el Nobel de la Paz encendió alarmas: Tarek William Saab, fiscal del régimen de Maduro, amenazó con declararla “prófuga” si sale del país.

Aun así, varios líderes latinoamericanos anunciaron que la acompañarán el 10 de diciembre.

