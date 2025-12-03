"El régimen de Maduro busca perpetuarse en el poder generando terror absoluto": presidente de la ONG 'Un Mundo Sin Mordaza' sobre supuesta condena contra el yerno de Edmundo González

En un procedimiento supuestamente realizado durante la noche del pasado lunes en Venezuela, el yerno de Edmundo González Urrutia, Rafael Tudares, fue condenado a 30 años de prisión.

Ante los reportes sobre el presunto juicio del yerno del presidente electo de Venezuela que actualmente vive en el exilio, Mariana González de Tudares, hija del abanderado de la Plataforma Unitaria, difundió un comunicado en el que exige a las autoridades que proporcionen información oficial sobre el caso.

“Mi abogado y yo acudiremos ante las instancias competentes para solicitar los datos oficiales necesarios, pese a los enormes obstáculos y trabas que se nos han impuesto para conocer el expediente y defender los derechos de Rafael”, expresó la mujer.

Sobre este caso, Rodrigo Diamanti, defensor de los derechos humanos y presidente de la ONG ‘Un Mundo Sin Mordaza’, habló en NTN24.

“Lo que le pasa al yerno de nuestro presidente es lo que les pasa a 1.000 presos políticos, el régimen busca perpetuarse en el poder generando terror absoluto, esto lo hacen para debilitar y desmoralizar”, manifestó Diamanti.

“Estamos en esta lucha juntos, no vamos a descansar hasta que estén libres... Hasta la fecha el régimen comete crímenes de lesa humanidad”, agregó.

La noticia fue dada a conocer el martes por el abogado penalista y exfiscal venezolano Zair Mundaray, quien aseguró que la jueza tercera de juicio en materia de terrorismo, Alejandra Romero, sentenció a Rafael Tudares a 30 años de prisión.

Mundaray denunció que los cargos, relacionados con supuestos delitos de terrorismo y conspiración fueron fabricados y que “Tarek William Saab construyó un expediente sin ninguna prueba para sostener esta farsa”.

Tudares fue detenido en enero de 2025 por hombres encapuchados mientras se trasladaba a la escuela con sus dos hijos.