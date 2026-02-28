NTN24
Sábado, 28 de febrero de 2026
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. lanza advertencia a sus ciudadanos en todo el mundo para que "extremen las precauciones" tras los ataques al régimen de Irán

febrero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Bautizada por el Pentágono como "Operación Furia Épica", la acción militar tuvo como objetivo principal a funcionarios del régimen de Irán.

El Gobierno de Estados Unidos hizo un llamado urgente este sábado a sus ciudadanos en el extranjero a "extremar la precaución" tras los ataques que llevó a cabo con Israel contra el régimen de Irán.

"Tras el inicio de las operaciones de combate de EE. UU. en Irán, los estadounidenses de todo el mundo, y especialmente de Oriente Medio, deben seguir las directrices de las últimas alertas de seguridad emitidas por la embajada o el consulado estadounidense más cercano", señaló el Departamento de Estado en redes sociales.

"Podrían experimentar interrupciones en sus viajes debido a los cierres periódicos del espacio aéreo", agregó.

Asimismo, el Departamento de Estado instó a sus ciudadanos de todo el mundo a "que extremen las precauciones".

Estados Unidos e Israel lanzaron una operación para atacar al régimen de Irán en Medio Oriente.

Bautizada por el Pentágono como "Operación Furia Épica", la acción militar tuvo como objetivo principal a funcionarios en Irán, como el líder supremo del régimen, el ayatolá Alí Jamenei.

Para llevar a cabo el ataque, Washington desplegó una enorme presencia militar en Oriente Medio, que incluye buques de guerra, aviones de combate y aeronaves de reabastecimiento.

Horas después del inicio del operativo y basándose en "muchos indicios", el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu parece dar por muerto a Jamenei en los ataques, mismos a los que la república islámica respondió con misiles hacia varias monarquías del Golfo.

"Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán" y "hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo", declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión.

