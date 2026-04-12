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Domingo, 12 de abril de 2026
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Estados Unidos e Irán

¿Fracaso total en negociaciones entre el régimen de Irán y Estados Unidos? Experto analiza qué viene

abril 12, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Arturo Grandon, asesor de seguridad Nacional y actual director del Security College de Estados Unidos, dijo en La Tarde de NTN24 que la situación podría escalarse y alcanzar otros territorios.

Arturo Grandon, analista y asesor de seguridad Nacional, Inteligencia, Operaciones Especiales y Antiterrorismo, explicó en La Tarde de NTN24 lo que viene luego del que ha sido considerado como un fracaso en las negociaciones entre el régimen de Irán y Estados Unidos.

"Hoy en día se da por terminado la primera reunión y en una primera reunión es muy difícil que se llegue a un acuerdo, toda vez que también las hostilidades por ambas partes del conflicto habían avanzado demasiado", mencionó.

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Grandon aseguró que, aunque las capacidades militares del régimen iraní "se han visto reducidas", aún les queda "cierto elemento sorpresa" como posibles escondites subterráneos o "una carta bajo la manga" que podría llegar a jugar un papel importante.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara un bloqueo naval de sus fuerzas en el estrecho de Ormuz en respuesta a la negativa "inflexible" del régimen de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares durante las conversaciones, el experto aseguró que existía una "encrucijada" en la vía marítima.

"Es una situación que está en el limbo por ambas partes", precisó el experto luego de un nuevo intercambio de amenazas entre Trump y el régimen de Irán, e indicó que la situación podría escalarse y alcanzar otros territorios.

"Están activadas las células terroristas que apoyan al régimen iraní y que pueden actuar en cualquier momento no necesariamente en las zonas del conflicto, sino que fuera y principalmente en ciudades en los Estados Unidos o en algunas ciudades en cualquier país de Europa o de aquellos países que son aliados de Estados Unidos", previó.

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