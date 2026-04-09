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Jueves, 09 de abril de 2026
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Dictadura en Venezuela

"Mismo musiú con diferente cachimbo": Juan Pablo Guanipa sobre designación de Larry Devoe como nuevo fiscal general del régimen venezolano

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Larry Devoe, colaborador cercano del chavismo jurando como nuevo fiscal general del régimen de Venezuela / Juan Pablo Guanipa, exprisionero político venezolano - Fotos: EFE
Larry Devoe, colaborador cercano del chavismo jurando como nuevo fiscal general del régimen de Venezuela / Juan Pablo Guanipa, exprisionero político venezolano - Fotos: EFE
Devoe, sucesor de Tarek William Saab, estuvo al frente del Consejo Nacional de Derechos Humanos de la dictadura madurista.

Este jueves, la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela designó a Larry Devoe, un funcionario afín al chavismo, como nuevo fiscal general.

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El dirigente político venezolano y exprisionero político, Juan Pablo Guanipa, se refirió a dicho nombramiento a través de sus redes sociales.

"'Mismo musiú con diferente cachimbo'. Quiero recordar este video de Larry Devoe, quien hoy fue nombrado como fiscal general del régimen", expresó Guanipa.

"Venezuela merece que la cabeza del Ministerio Público sea un profesional del lado de la gente, no un esbirro al servicio de la dictadura", acotó.

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'Mismo musiú con diferente cachimbo' es un refrán venezolano que describe una situación donde se cambia la apariencia o a la persona encargada, pero el fondo, el sistema o el resultado siguen siendo los mismos.

Se utiliza para señalar la falta de un cambio real, indicando que es la misma esencia con otro "disfraz".

Devoe estuvo al frente del Consejo Nacional de Derechos Humanos del régimen, instancia que se encarga de "coordinar y apoyar" las políticas públicas en dicha materia.

"Se desprende que el ciudadano Larry Devoe reúne impecablemente con todas las credenciales académicas, éticas, morales y ciudadanas para llevar la dirección y la conducción del Ministerio Público", dijo la diputada chavista Carolina Carreño al proponer su designación.

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En cuanto a Devoe, este ya había sido designado como fiscal encargado en reemplazo de Tarek William Saab el pasado 25 de febrero.

"Juro seguir trabajando sin descanso para contribuir a alcanzar ese sistema de justicia penal que esté a la altura de nuestro pueblo, este sistema de justicia penal que deje atrás la criminalización de la pobreza", dijo Devoe luego de jurar en el parlamento venezolano.

Entretanto, Eglée González Lobato fue nombrada nueva defensora del pueblo en reemplazo de Alfredo Ruiz.

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