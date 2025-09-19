EE.UU. libera y concede asilo al ex preso político Gregory Sanabria tras cuatro meses en centro de migrantes

Un juez de migración ordenó este jueves la liberación en Estados Unidos, del ex preso político venezolano, Gregory Sanabria, quien permanecía en prisión desde junio de este año en un centro para migrantes en Texas.

La justicia estadounidense además le concedió la solicitud de asilo.

Sanabria, quien fue dirigente estudiantil en Venezuela y permaneció cuatro años tras las rejas en El Helicoide, tras su excarcelación emigró a Estados Unidos en 2022 y atravesó la peligrosa selva de El Darién, entró a suelo estadounidense por la frontera sur y se entregó a las autoridades.

Luego de comparecer en una entrevista migratoria, fue liberado e inició los trámites de asilo. Sin embargo, en junio de 2024 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston lo arrestó durante su cita anual de seguimiento.

Inmediatamente el caso se hizo visible y fue condenado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional.

"Es un respiro de tranquilidad para la comunidad venezolana y para mí, como su mejor amigo", dijo a EFE Lennard García, también migrante y exactivista que estuvo encarcelado en Venezuela.