NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Presos políticos

EE.UU. libera y concede asilo al ex preso político Gregory Sanabria tras cuatro meses en centro de migrantes

septiembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Gregory Sanabria, ex preso político venezolano / Foto: EFE
Sanabria, quien fue dirigente estudiantil en Venezuela y permaneció cuatro años tras las rejas en El Helicoide, tras su excarcelación emigró a Estados Unidos.

Un juez de migración ordenó este jueves la liberación en Estados Unidos, del ex preso político venezolano, Gregory Sanabria, quien permanecía en prisión desde junio de este año en un centro para migrantes en Texas.

o

La justicia estadounidense además le concedió la solicitud de asilo.

Sanabria, quien fue dirigente estudiantil en Venezuela y permaneció cuatro años tras las rejas en El Helicoide, tras su excarcelación emigró a Estados Unidos en 2022 y atravesó la peligrosa selva de El Darién, entró a suelo estadounidense por la frontera sur y se entregó a las autoridades.

Luego de comparecer en una entrevista migratoria, fue liberado e inició los trámites de asilo. Sin embargo, en junio de 2024 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston lo arrestó durante su cita anual de seguimiento.

Inmediatamente el caso se hizo visible y fue condenado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional.

o

"Es un respiro de tranquilidad para la comunidad venezolana y para mí, como su mejor amigo", dijo a EFE Lennard García, también migrante y exactivista que estuvo encarcelado en Venezuela.

Temas relacionados:

Presos políticos

Migración de Venezolanos

Venezolanos en Estados Unidos

Asilo político

Oposicion venezolana

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Queremos que Estados Unidos vea que el Congreso de Colombia está con su posición y no con la de Gustavo Petro”: senador JotaPe Hernández

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La meta es sentar a Maduro a negociar unas garantías para que deje el poder”: Alejandro Hernández sobre la búsqueda de un acuerdo entre EE.UU. y Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"EE. UU. tiene el derecho a defenderse de las agresiones y las amenazas a su seguridad nacional": Rosa María Payá, miembro de la CIDH, defendió el despliegue militar cerca de las aguas de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuáles deberían ser los límites de la libertad de expresión tras las sanciones por comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk en EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nos lacera, nos duele y nos revictimiza profundamente": víctima de secuestro de las Farc tras fallo de la JEP

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Academia Naval de Maryland en EE. UU. - Foto: AFP
Tiroteo

Cierran temporalmente la Academia Naval de Estados Unidos tras presunto tiroteo en el campus

María Corina Machado, líder venezolana - Foto: EFE
María Corina Machado

"Todo va a estar bien": la enigmática foto que publicó Maria Corina Machado en medio de tensiones entre el régimen y EE. UU.

Lula da Silva | Foto: EFE
Luiz Inácio Lula Da Silva

“Estamos viendo que la Suprema Corte trabaja junto con Lula da Silva para instalar en Brasil una dictadura”: diputado federal brasileño sobre juicio contra Bolsonaro

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Colombia buscará ser cabeza de serie en el Mundial de 2026 - Foto: AFP
Selección Colombia

Colombia hace cuentas: ¿le alcanzará para ser cabeza de serie en la próxima Copa del Mundo?

Academia Naval de Maryland en EE. UU. - Foto: AFP
Tiroteo

Cierran temporalmente la Academia Naval de Estados Unidos tras presunto tiroteo en el campus

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

Trump impondría nuevas sanciones a Rusia tras bombardeo aéreo contra Ucrania

River Plate ante Palmeiras en Copa Libertadores - Foto: EFE
Copa Libertadores

Árbitro venezolano genera burlas tras extraña explicación sobre un penal no concedido en Copa Libertadores: "Domando en el Monumental de River"

Fecha 11 Liga BetPlay 2025 II, (Jugadores Atlético Nacional) - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

La fecha 11 de la liga colombiana, determinante para las aspiraciones de varios equipos en la competencia

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Confirman el interés de la FVF por entrenador mundialista con Brasil para que asuma como nuevo técnico de La Vinotinto

Sergio Ramos - EFE
Deportes

Así suena 'Cibeles', la nueva canción de Sergio Ramos en la que entona estrofas por su salida del Real Madrid

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda