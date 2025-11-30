Se cayó el cielo en Bogotá: videos de las fuertes lluvias que dificultaron la movilidad, hubo granizadas al norte de la ciudad y en La Calera

Este domingo se presentaron fuertes lluvias en Bogotá, capital colombiana, que generaron dificultades en la movilidad de la ciudad; en algunos puntos hacia el norte se presentaron inundaciones y hubo granizadas en ciertos lugares.

Videos en redes sociales dejan ver la cantidad de agua que cayó sobre la ciudad y en sus alrededores, pues, según imágenes, en el sector de La Calera cayó una fuerte granizada que sorprendió a los habitantes.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) las localidades que se han visto más afectadas son: Usaquén, Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Antonio Nariño, Los Mártires y Rafael Uribe.

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que se presentan lluvias al oriente de Bogotá, principalmente sobre los cerros orientales y Usme.

Al norte de Bogotá se recomienda conducir con suma precaución, pues los encharcamientos en las vías principales generar trancones y poca fluidez en la circulación.

Así son las fuertes lluvias que han caído en Bogotá este domingo: