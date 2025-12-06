NTN24
Sábado, 06 de diciembre de 2025
Guardia Costera

EE. UU. compartió impactante video de la Guardia Costera interceptando un bote con varias toneladas de cocaína en el pacífico: "la mayor interdicción en altamar en más de 18 años"

diciembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: Departamento de Seguridad Nacional (@DHSgov)
Este operativo, con una interceptación de más de 9 toneladas de cocaína, representa "la mayor interdicción en alta mar en más de 18 años"

El viernes, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, compartió un nuevo video de una operación para detener una embarcación cargada con droga en el Pacífico.

"La Operación Víbora del Pacífico ELIMINA a los narcoterroristas en el Pacífico Oriental. El martes, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó más de 20.000 libras de cocaína en una sola misión: más de 7,5 millones de dosis potencialmente letales", señaló en redes sociales.

"HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER SEGURO", finalizó.

"A través de la Operación Víbora del Pacífico, la Guardia Costera ha acelerado las operaciones antinarcóticos en todo el Pacífico Oriental y ha obtenido resultados históricos en la lucha contra los narcoterroristas", señaló el organismo en otra publicación.

En el operativo participó la embarcación Cutter Munro de USCG, un guardacostas estadounidense de 114 metros de eslora, de clase Legend, destacado por su tecnología avanzada, diseño furtivo, y capacidades para misiones de seguridad nacional a largo plazo, con un cañón principal de 57mm, sistema de defensa cercano (CIWS) y capacidad para lanzar lanchas rápidas, diseñado para operar con autonomía extendida y una tripulación considerable en patrullas oceánicas.

  • Cañón Principal: 1 x Bofors 57mm (MK 110), con alta cadencia de fuego (220 dpm).
  • Defensa Cercana: Sistema de Armas de Corto Alcance (CIWS) de 20mm.
  • Armas de Tripulación: Gestiona rifles, escopetas y armas de mano, con opciones de escudos balísticos.
  • Operaciones de Lancha: Rampa trasera para lanzar y recuperar lanchas neumáticas rígidas (RHIB).
  • Misiones: Seguridad marítima, aplicación de la ley, defensa nacional, protección ambiental.

La inauguración del buque tuvo lugar el 15 de abril de 1972 en Boston, Massachusetts, el primer puerto base de MUNRO.

Horas antes de esta interceptación, el Comando Sur de Estados Unidos informó de un nuevo ataque contra una embarcación, que asegura era operada por una Organización Terrorista Designada aguas del océano Pacífico.

La fuerzas estadounidenses mencionaron que el ataque dejó un saldo de cuatro personas muertas.

Indicó que la operación, la más reciente anunciada en medio del despliegue de Estados Unidos contra organizaciones del narcotráfico, se dio “bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

“La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una Organización Terrorista Designada”, precisó el Comando Sur en sus redes sociales.

El Departamento precisó además que “la inteligencia confirmó que el buque transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental. Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron”.

