NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
República Dominicana

Presidente de país del Caribe revela fecha en la que expira acceso que le dio a EE. UU. a aeropuertos para operaciones contra el narcotráfico

diciembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia Reuters
Luis Abinader, presidente de República Dominicana. (EFE)
El acuerdo forma parte de una iniciativa antinarcóticos más amplia y agresiva de Estados Unidos en el Caribe.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció el lunes que un acuerdo temporal que permite el acceso del personal estadounidense a zonas restringidas de aeropuertos para operaciones antinarcóticos expirará en abril de 2026.

El acuerdo forma parte de una iniciativa antinarcóticos más amplia y agresiva de Estados Unidos en el Caribe, que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, espera expandir a otras naciones.

En su rueda de prensa semanal, Abinader especificó que el acuerdo abarca las zonas restringidas del Aeropuerto Internacional de Las Américas y la base aérea de San Isidro.

Destacó que las actividades son logísticas y no bélicas, lo que permite a las aeronaves estadounidenses reabastecerse de combustible y trasladar equipos en apoyo a misiones regionales.

El acuerdo se firmó la semana pasada durante una visita de Hegseth, quien describió la cooperación como un "modelo que esperamos expandir a otros países".

El presidente Abinader afirmó que el acuerdo constituye una extensión de un marco bilateral antidrogas vigente, que data de 1995 y 2003. "Esto nos va a ayudar mucho, junto con la Armada Dominicana y con información tecnológica especializada", afirmó Abinader.

Estados Unidos ha incrementado significativamente su presencia y operaciones militares en el Caribe en los últimos meses.

Esta ofensiva ha incluido ataques letales contra supuestos buques narcotraficantes, que han causado decenas de muertos, como parte de una estrategia regional más amplia para aumentar la presión sobre el gobierno de Venezuela.

