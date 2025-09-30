“EE.UU. no habría puesto todo este armamento en el Caribe sin tener una razón”: exasesor de seguridad de la Casa Blanca sobre posibles ataques contra carteles en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donaldo Trump, dio este martes unas declaraciones sobre el despliegue militar en el Caribe y la guerra declarada a los carteles del narcotráfico en Latinoamérica.

“Ahora nos ocuparemos de los carteles, vamos a ocuparnos muy seriamente de los carteles que vienen por tierra”, afirmó el mandatario.

Para hablar sobre este tema, Stephen Donehoo, exasesor de seguridad de la Casa Blanca y exoficial de inteligencia militar especializado en Latinoamérica, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El exasesor de la Casa Blanca aseguró que: “Lo que él (Trump) está buscando es que las fuerzas armadas estén preparadas y en condiciones de entrar en guerra si es necesario y no hay nada de mal en eso”.

Además, aseguró sobre el despliegue militar que Estados Unidos “no habría puesto todo este armamento en el Caribe sin tener una razón”.

“El presidente Trump tiene algo en mente y ha sido muy claro que quiere combatir el narcotráfico”, añadió.

Y detalló que Trump cree que hay movimiento de drogas “desde Venezuela hacia los Estados Unidos y seguramente van a usar esas capacidades que ha puesto para destruir esos lugares donde se está moviendo y procesando la droga”.

Y que es probable que “veamos el uso de bombardeo, pero también hay la posibilidad de que vayan a tratar de capturar a los líderes de narcotráfico como lo ha dicho el señor presidente”.

Donehoo comentó que “el lenguaje que han usado desde el Pentágono, la Casa Blanca y el Departamento de Estado indica que hay una certeza de nombrar a líderes del Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, y eso les da la potestad o la capacidad legal desde su punto de vista de que ellos sean objetivos para alguna acción militar”.