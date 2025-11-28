NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Actor

Murió Conrado Osorio, actor colombiano recordado por su papel en 'La fea más bella'

noviembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
La noticia fue confirmada por su hermano, el periodista Jhon Jairo Osorio, a través de sus redes sociales.

El actor colombiano Conrado Osorio falleció el 27 de noviembre de 2025 en Medellín, a los 49 años, tras librar una ardua batalla contra un agresivo cáncer de colon metastásico.

Su última publicación en redes sociales mostró que celebró su cumpleaños número 49 mientras estaba hospitalizado, rodeado de su familia.

En los meses anteriores a su muerte, Conrado había compartido detalles sobre su estado de salud y su lucha contra la enfermedad.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el actor reveló que había sido diagnosticado con cáncer de colón.

El galán de telenovelas indicó que sufrió fuertes dolores corporales y que tras varios exámenes médicos, descubrieron el cáncer de colón que padecía.

Conrado Osorio precisó en aquel entonces que su tratamiento de quimioterapias se retrasó porque tenía que someterse a dos cirugías primero, las cuales no habían sido autorizadas por el sistema de salud de Colombia, país en el que radica.

“Casi tres meses alejado de las canchas, no venía a las quimios, las había suspendido, ya que venían dos cirugías”, comunicó.

En su última grabación en Instagram, el actor Conrado Osorio dejó ver lo deteriorado que estaba por el cáncer y afirmó que le estaba “echando ganas al proceso”.

“Aquí ando en quimio… Siempre agradezco a Dios por esta posibilidad de dejarme curar, echándole ganas al proceso. No han sido fáciles estas dos semanas, combinando la quimioterapia con la radioterapia, los días después fueron muy pesadas sobre todo por el desorden estomacal que más fatiga, se pierde el apetito, da diarrea”, acotó.

Finalmente, e incluso pocas horas antes de partir del plano terrenal, se mostró agradecido con las muestras de cariño que recibió por parte de sus seguidores y allegados.

Trayectoria y papeles destacados:

Conrado Osorio desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión, tanto en Colombia como en México. Es recordado por sus actuaciones en producciones como Padres e Hijos, La Fea Más Bella, El Cartel de los Sapos, La Viuda Negra, La Ley del Corazón y La Reina del Sur.

USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Luis Peche, activista venezolano
Represión

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Aviones de combate F-18 de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos se está dedicando a hacer inteligencia para recopilar información en Venezuela": Santiago Rivas, analista de defensa sobre 'Operación Lanza del Sur'

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro pudiera obtener una cantidad de garantías importantes si se sienta a negociar su salida del poder": Alejandro Hernández sobre asedio de EE. UU. sobre el régimen

