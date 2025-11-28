Murió Conrado Osorio, actor colombiano recordado por su papel en 'La fea más bella'

El actor colombiano Conrado Osorio falleció el 27 de noviembre de 2025 en Medellín, a los 49 años, tras librar una ardua batalla contra un agresivo cáncer de colon metastásico.

La noticia fue confirmada por su hermano, el periodista Jhon Jairo Osorio, a través de sus redes sociales.

Su última publicación en redes sociales mostró que celebró su cumpleaños número 49 mientras estaba hospitalizado, rodeado de su familia.

En los meses anteriores a su muerte, Conrado había compartido detalles sobre su estado de salud y su lucha contra la enfermedad.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el actor reveló que había sido diagnosticado con cáncer de colón.

El galán de telenovelas indicó que sufrió fuertes dolores corporales y que tras varios exámenes médicos, descubrieron el cáncer de colón que padecía.

Conrado Osorio precisó en aquel entonces que su tratamiento de quimioterapias se retrasó porque tenía que someterse a dos cirugías primero, las cuales no habían sido autorizadas por el sistema de salud de Colombia, país en el que radica.

“Casi tres meses alejado de las canchas, no venía a las quimios, las había suspendido, ya que venían dos cirugías”, comunicó.

En su última grabación en Instagram, el actor Conrado Osorio dejó ver lo deteriorado que estaba por el cáncer y afirmó que le estaba “echando ganas al proceso”.

“Aquí ando en quimio… Siempre agradezco a Dios por esta posibilidad de dejarme curar, echándole ganas al proceso. No han sido fáciles estas dos semanas, combinando la quimioterapia con la radioterapia, los días después fueron muy pesadas sobre todo por el desorden estomacal que más fatiga, se pierde el apetito, da diarrea”, acotó.

Finalmente, e incluso pocas horas antes de partir del plano terrenal, se mostró agradecido con las muestras de cariño que recibió por parte de sus seguidores y allegados.

Trayectoria y papeles destacados:

Conrado Osorio desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión, tanto en Colombia como en México. Es recordado por sus actuaciones en producciones como Padres e Hijos, La Fea Más Bella, El Cartel de los Sapos, La Viuda Negra, La Ley del Corazón y La Reina del Sur.