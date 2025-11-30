NTN24
Guerra en Ucrania

Marco Rubio explica que negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania para alcanzar la paz con Rusia es productivo, pero “tienen mucho trabajo que hacer”

noviembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en rueda de prensa-Foto: EFE
La administración Trump busca poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, la cual está por cumplir cuatro años.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a las conversaciones que se llevan a cabo con una delegación ucraniana en Florida y las calificó de "muy productivas" en la búsqueda del gobierno Trump por alcanzar la paz entre Ucrania y Rusia.

Sin embargo, el funcionario advirtió que se requiere más trabajo para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra de Ucrania, la cual ha durado más de tres años.

"Tuvimos otra sesión muy productiva, aprovechando los resultados de Ginebra y los acontecimientos de esta semana", comentó Rubio a la prensa estadounidense. "Pero queda más trabajo por hacer".

Las conversaciones en Florida se llevaron a cabo en un momento crucial en el que el gobierno de Ucrania enfrenta una creciente presión militar y política.

o

Por su parte, la administración Trump se ha mostrado abierta para ayudar a darle fin al conflicto, por lo que presentó un plan que espera sea aceptado por cada una de las partes.

Estas negociaciones que se celebraron, tras las conversaciones en Ginebra, podrían establecer la ruta a una posible visita a Moscú del enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, quien se espera que hable sobre Ucrania con el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Hay muchos factores en juego, y obviamente hay otra parte involucrada que tendrá que ser parte de la ecuación, y eso continuará a finales de esta semana cuando Witkoff viaje a Moscú", enfatizó Rubio en su intervención.

Por otra parte, una fuente declaró a la agencia AFP que el gobierno de Trump "realmente quiere que se acuerden los puntos finales" antes de volver a dialogar con el gobierno de Putin.

o

"La redacción es complicada, especialmente en lo que respecta a los territorios, porque (los estadounidenses) se consideran exclusivamente mediadores, no una parte" que está del lado de Ucrania.

