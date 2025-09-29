"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

El anuncio de un estado de excepción por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha generado preocupación entre expertos y defensores de derechos humanos por un posible recrudecimiento de derechos en el país.

Según el abogado penalista Zair Mundaray Rodríguez, en diálogo con La Tarde de NTN24, esta medida profundizará la crisis que ya vive el país en materia de derechos fundamentales.

“No siendo Venezuela un estado de derecho, lo que hace es profundizar exactamente lo que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, donde el modelo del poder avasalla al ciudadano y le impide el ejercicio de sus derechos elementales", explicó Mundaray.

“Lo que hace es profundizar la gran crisis del Estado de Derechos y Derechos Humanos que tiene Venezuela, pero haciendo las mismas cosas que han venido haciendo durante los últimos años", agregó.s

El abogado también cuestionó aspectos legales del decreto, como la falta de una fecha de inicio y finalización clara. Según explicó, los estados de excepción deben tener plazos definidos por razones de seguridad jurídica.

“La única forma de que tú suspendas un derecho es que se dé el supuesto de hecho. Y en este caso, el supuesto de hecho es el de conmoción exterior, como lo dice el 337 de la Constitución, pero también la ley del 15 de agosto de 2001 que regula los estados de excepción. Es decir, si hay una amenaza que es absolutamente cierta, yo debo dictar el estado de excepción y debo dictarlo con una fecha de inicio para que por seguridad jurídica toda la población entienda cuándo empieza y cuándo lo pueden volver a renovar por 90 días más. En este caso, lo dictan por 60 días, pero no se sabe cuándo empieza. Y eso forma parte de esta nebulosa, de esta inseguridad jurídica que es muy propia del chavismo”, explicó.

Además, el experto hizo un llamado a estar atentos sobre cómo votarán los parlamentarios opositores frente a esta medida que, en su opinión, representa "un aplanamiento de cualquier derecho en Venezuela".

“Levantarán todos las manos sin ningún cuestionamiento para que Maduro se corone emperador”, advirtió.

En ese sentido, sostuvo que “en Venezuela hay un estado de excepción, por lo menos, desde la constituyente del 2017 cuando se agravó el estado de excepción”. “Teníamos muchísimas dificultades, pero ya a partir de ahí no hay cumplimiento normativo de ninguna naturaleza”, resaltó.

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad", concluyó Mundaray, advirtiendo sobre los riesgos que implica un estado de excepción en un contexto donde los derechos fundamentales ya están seriamente comprometidos.