Viernes, 21 de noviembre de 2025
Crisis económica en Venezuela

Trabajo independiente, inestabilidad y multiactividad: La realidad laboral del músico venezolano

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Músico - Foto referencial AFP
Músico - Foto referencial AFP
Caracas fue reconocida por la Unesco como Ciudad Creativa de la Música.

Con el objetivo de reducir el vacío estadístico del sector, la investigadora Grissel Nieves Candela desarrolló la investigación cuantitativa: "Más allá de la vocación: la realidad socioeconómica de los músicos profesionales en Caracas, 2024".

Es el primer estudio en Caracas que analiza variables como perfil sociodemográfico, educación, ingresos, salud, seguridad social y calidad de vida.

Como contraste, en 2023 Caracas fue reconocida por la Unesco como Ciudad Creativa de la Música, integrándose a una red internacional de urbes que colocan a la cultura y la creatividad en el centro de su desarrollo sostenible. "En este contexto, los músicos se posicionan como actores fundamentales dentro de la economía creativa de la ciudad", dice el informe.

La economía creativa es uno de los sectores de mayor crecimiento a nivel mundial y representa actualmente el 3,1 % del PIB global.

No obstante, las condiciones laborales de quienes integran este sector suelen caracterizarse por trabajo independiente, inestabilidad y multiactividad: la necesidad de asumir varias labores simultáneas, de corta duración y con ingresos fluctuantes e insuficientes.

En Venezuela la escasez de datos, estudios y análisis del sector cultural y creativo dificulta comprender con precisión las oportunidades y desafíos que enfrentan los músicos profesionales, especialmente en Caracas, núcleo urbano de producción y actividad musical.

La investigación contó con una muestra de 193 participantes, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 7%.

Entre los resultados más relevantes, destacan:

1.Multiactividad: En Caracas, el 94% de los músicos profesionales realiza múltiples actividades, tanto musicales como no musicales. Esto significa que no pueden dedicarse exclusivamente a su ejercicio artístico, y deben buscar diversas fuentes de ingresos para cubrir sus necesidades.

2.Ingresos bajos: Partiendo de que en 2024 se necesitaron en promedio USD 1.153 para cubrir la Canasta Básica Familiar y USD 536 para la Canasta Alimentaria Familiar, solo el 11% de los músicos pudo cubrir sus necesidades básicas y apenas el 31% logró cubrir únicamente sus necesidades alimentarias. Además, el 58% generó menos de USD 500 al mes, lo que los ubica en una situación de vulnerabilidad económica.

3.Más allá de las dificultades: La calidad de vida mide la satisfacción personal y el bienestar físico y mental. Para esta investigación se utilizó el Índice EUROHIS-QOL 8-item.

A pesar de las adversidades que enfrentan en su día a día, el 63% de los músicos reportó una percepción de calidad de vida "buena", lo que evidencia la fuerza de su vocación y el compromiso con su arte.

Concluye la investigación que la mayoría de los músicos en Caracas genera menos de USD 500 al mes, aun desempeñando múltiples actividades dentro y fuera del ámbito musical. Estas condiciones afectan el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, frente a los retos y limitaciones, su amor por la música sigue siendo un factor determinante en la percepción positiva de su calidad de vida, reflejada como “buena” en el índice EUROHIS-QOL.

