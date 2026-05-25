Se va como leyenda: Mohamed Salah rompe en llanto en su despedida con el Liverpool

El futbolista egipcio Mohamed Salah se despidió oficialmente del Liverpool entre lágrimas tras disputar su último partido en Anfield.

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El apodado 'Faraón' cerró un importante ciclo con el conjunto 'red' tras nueve temporadas, consolidándose como una de los referentes del club.

Una vez finalizado el partido entre Liverpool vs. Brentford, que culminó con el marcador 1-1, Salah dejó ver su lado más humano.

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Tras recibir el pasillo de honor de sus compañeros y escuchar el emblemático himno "You'll Never Walk Alone", el atacante rompió en llanto.

Posteriormente, sobre ese momento, sostuvo: "Lloré mucho hoy. Más que en toda mi vida. Es muy duro dejar un lugar como este".

'Mo' Salah, cabe mencionar, dio pase al mediocampista inglés Curtis Jones para el único gol del partido. Fue en el minuto 57.

Con tal acción alcanzó 93 asistencias en Premier League con el Liverpool, y superó el récord histórico del club que ostentaba Steven Gerrard (92).

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Dicho resultado (1-1) le sirvió al Liverpool para obtener el boleto a la próxima edición de la UEFA Champions League.

A sus 33 años, Salah jugará el Mundial con su selección, Egipto. A nivel de clubes, existen fuertes rumores de que pueda llegar a la liga de Arabia Saudita o la Major League Soccer (MLS).