NTN24
Lunes, 25 de mayo de 2026
Lunes, 25 de mayo de 2026
Mohamed Salah

Se va como leyenda: Mohamed Salah rompe en llanto en su despedida con el Liverpool

mayo 25, 2026
Por: Nucho Martínez
Mohamed Salah, futbolista egipcio - Foto: EFE
Mohamed Salah, futbolista egipcio - Foto: EFE
Existen fuertes rumores de que el 'Faraón' pueda llegar a la liga de Arabia Saudita o la Major League Soccer (MLS).

El futbolista egipcio Mohamed Salah se despidió oficialmente del Liverpool entre lágrimas tras disputar su último partido en Anfield.

o

El apodado 'Faraón' cerró un importante ciclo con el conjunto 'red' tras nueve temporadas, consolidándose como una de los referentes del club.

Una vez finalizado el partido entre Liverpool vs. Brentford, que culminó con el marcador 1-1, Salah dejó ver su lado más humano.

o

Tras recibir el pasillo de honor de sus compañeros y escuchar el emblemático himno "You'll Never Walk Alone", el atacante rompió en llanto.

Posteriormente, sobre ese momento, sostuvo: "Lloré mucho hoy. Más que en toda mi vida. Es muy duro dejar un lugar como este".

'Mo' Salah, cabe mencionar, dio pase al mediocampista inglés Curtis Jones para el único gol del partido. Fue en el minuto 57.

Con tal acción alcanzó 93 asistencias en Premier League con el Liverpool, y superó el récord histórico del club que ostentaba Steven Gerrard (92).

o

Dicho resultado (1-1) le sirvió al Liverpool para obtener el boleto a la próxima edición de la UEFA Champions League.

A sus 33 años, Salah jugará el Mundial con su selección, Egipto. A nivel de clubes, existen fuertes rumores de que pueda llegar a la liga de Arabia Saudita o la Major League Soccer (MLS).

Temas relacionados:

Mohamed Salah

Salah

Liverpool

Fútbol

Despedida

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Reveladores audios e imágenes de criminales presionando a pobladores de cara a comicios en Colombia: coronel (r) dice que "están impulsando a Iván Cepeda"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Juan Daniel Oviedo ha suavizado a Paloma Valencia? Esto respondió la fórmula vicepresidencial

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El gobierno de Rodrigo Paz vino a darle solución a una crisis económica que ha nacido en el gobierno de Evo Morales": exdiputado boliviano Hugo Sandoval Costas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

EE. UU. prepara nueva investigación penal contra Maduro según CBS News: estos serían los nuevos cargos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Deportes

Ver más
IndyCar 2026 - Foto referencia: AFP
Automovilismo

Barranquilla y su apuesta al automovilismo: la ciudad colombiana adelanta gestiones para albergar circuito de la IndyCar

Shakira, cantante colombiana junto a sus bailarines en fragmento de la canción de la Copa del Mundo 2026 - EFE
Shakira

¿Shakira de nuevo?; ¿qué clase de Waka Waka es esto?": las redes reaccionan a fragmento de la canción del Mundial 2026

Estadio East Rutherford - Foto AFP
Mundial 2026

'Ofertón': residentes de esta ciudad podrán comprar entradas para el Mundial a 50 dólares

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Sede OEA Washington - Foto EFE
Educación

La OEA lanza 200 becas para que estudiantes en América Latina y el Caribe cursen maestrías en importante Universidad de Europa: estos son los programas y cómo aplicar

Aviones de American Airlines - Foto: EFE
Vuelos

Embajada de EE. UU. en Venezuela anuncia nuevo vuelo que conectará a Miami con Caracas y que hace parte del plan de tres fases tras la captura de Maduro

RCH 155 - Foto AFP
Armamento

Potencia mundial anuncia que gastará más de mil millones de dólares en armamento militar para su Ejército

Evacuación de contagiados con hantavirus (EFE)
hantavirus

Confirman que la cepa de los infectados por hantavirus en barco estacionado frente a Cabo Verde se transmite entre humanos

Shakira | Fotos EFE
Shakira

Shakira vuelve al Mundial: así suena “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026

Presentación oficial de 'Avatar: Fire and Ash' en la CinemaCon 2025-Foto: AFP
Avatar

Esta es la fecha y la plataforma de streaming en la que se estrenará Avatar 3 tras su exitoso paso por salas de cine

Militar sostiene un delfín - Foto generada con la IA de Canva
Régimen de Irán

"En toda guerra, toda arma es posible": analista sobre presunto plan del régimen de Irán de usar delfines con bombas tipo kamikaze contra embarcaciones de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre