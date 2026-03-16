EE. UU. revela impresionante video de un poderoso bombardero B-1B Lancer recibiendo combustible en pleno vuelo en los cielos de Medio Oriente

El Comando Central de Estados Unidos, encargado de la operación 'Furia Épica' contra el régimen de Irán, ha perpetrado importantes ataques aéreos contra objetivos militares e industriales.

Para el Centcom, el objetivo es destruir la capacidad de Irán para contraatacar y amenazar a la región.

Recientemente, el almirante Brad Cooper, jefe del Centcom, declaró que Irán ha llevado a cabo más de 300 ataques con misiles o drones contra más de una docena de países desde que comenzó el conflicto.

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Cooper no indicó cuánto tiempo más durarían los enfrentamientos, pero reiteró "las capacidades de Irán están disminuyendo, mientras que nuestras capacidades y ventajas continúan aumentando".

Dentro del importante despliegue militar se encuentran poderosas aeronaves como el B-1B Lancer, uno de los bombarderos más temidos y letales en el mundo.

Justamente el Centcom publicó impactantes imágenes y videos de la operación de los B-1B Lancer siendo reabastecidos de combustible en pleno sobre los cielos de Medio Oriente.

"Los bombarderos B-1B Lancer, capaces de transportar una carga útil de 75 000 libras, han operado en Oriente Medio en apoyo de la Operación Furia Épica. Apodados "BONE" (Hueso), los B-1B ostentan récords mundiales de velocidad, carga útil y alcance", señaló el Comando Central.

El B-1B Lancer transporta la mayor carga útil convencional de armas guiadas y no guiadas del inventario de la Fuerza Aérea, además, según portales especializados, es la "columna vertebral de la fuerza de bombarderos de largo alcance de Estados Unidos".

Este caza también puede lanzar rápidamente grandes cantidades de armas de precisión y no precisión contra cualquier adversario, en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento.