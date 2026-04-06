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Lunes, 06 de abril de 2026
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Vinicius

Vinícius Jr. rompió el silencio sobre su relación con Xabi Alonso y la comparó con la que tiene con Álvaro Arbeloa: "no ha sido posible conectar"

abril 6, 2026
Por: Diana Pérez
Vinicius y Xabi Alonso | Foto: AFP
Vinicius y Xabi Alonso | Foto: AFP
El pasado 12 de enero, el Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso tan solo un día después de perder la Supercopa de España ante su eterno rival, el Barcelona.

Ya han pasado más de tres meses tras la salida del entrenador Xabi Alonso del Real Madrid, que dio paso a la llegada de Álvaro Arbeloa, técnico que se ve que tiene mejor relación con ciertas figuras del plantel a diferencia del exjugador del Bayer Leverkusen.

Una de ellas es la estrella brasileña Vinícius Jr., quien recientemente rompió el silencio de la salida del entrenador español.

En la rueda de prensa previa al partido que enfrentará en los cuartos de final de la Champions League, el atacante del conjunto blanco fue honesto sobre su nulo pronunciamiento tras la salida de Alonso.

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El artillero aseguró que "ha sido un momento difícil porque jugaba muchos partidos, pero tenía muy pocos minutos. Pero cada entrenador tiene sus métodos, cada entrenador tiene sus cosas" y explicó que "creo que no ha sido posible conectar con lo que él (Xabi) quería y con lo que el equipo quería, pero ha sido un tiempo de aprendizaje, he aprendido mucho".

"Los jugadores me han ayudado mucho en este tiempo, pude hacer muchas reflexiones y mejorar como persona. Y ojalá pueda seguir así con Arbeloa con quien tengo una conexión maravillosa y me ha dado siempre la confianza", agregó.

Sin embargo, sus declaraciones no gustaron mucho entre algunos aficionados, quienes lo acusan de haber tenido una actitud "infantil" y "desvergonzada" con el exentrenador español.

"Hay que ser bastante sinvergüenza para después de pasar tu último año con Ancelotti dando absoluta pena y pasarte cada partido literalmente andando salir a decir esto", dijo un usuario en redes.

"Está demostrando lo mal profesional que es y que el junto con otros se cargaron un proyecto ganador", "Jugaba pésimo y además hacía berrinches cuando lo sacaban", "Se cree mejor jugador de lo que es", "Este sinvergüenza no merece la camiseta del Real Madrid", son algunos de los otros comentarios.

El pasado 12 de enero, el Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso tan solo un día después de perder la Supercopa de España ante su eterno rival, el Barcelona.

Por medio de un comunicado, el conjunto merengue informó que el exfutbolista español, que llegó para reemplazar a Carlo Ancelotti, puso fin a sus funciones con el club en las últimas horas.

"El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo", señala el escrito emitido por el club.

Además, el Real hizo énfasis en que "Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa".

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"Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", finaliza el texto.

La salida de Alonso se da un día después de que el Madrid perdiera la final de la Supercopa de España ante su histórico rival, el Barcelona, en un partido en el que los merengues tuvieron en sus manos el empate.

El conjunto blanco cayó 3-2 ante el equipo catalán y su derrota no solo le deja un sin sabor a sus hinchas, sino también a su director técnico Xabi Alonso, quien afirmó que "duele" haber perdido el partido que casi logran empatar.

Como su reemplazo, el conjunto merengue anunció la llegada de Álvaro Arbeloa, quien desde entonces ha tomado las riendas del equipo que tendrá que enfrentarse al Bayern Múnich encabezado por Luis Díaz y Harry Kane en los cuartos de final de la Champions League.

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