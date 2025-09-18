NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Estados Unidos

"EE. UU. tiene el derecho a defenderse de las agresiones y las amenazas a su seguridad nacional": Rosa María Payá, miembro de la CIDH, defendió el despliegue militar cerca de las aguas de Venezuela

septiembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Expertos advierten sobre la creciente influencia de organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, vinculadas regímenes como Venezuela y Cuba.

En Washington se lleva a cabo la conferencia "Amenazas del inframundo en el Caribe", que busca alertar sobre la creciente influencia del crimen organizado en América Latina y sus vínculos con regímenes autoritarios como los de Venezuela y Cuba.

El evento, realizado en el Museo de las Víctimas del Comunismo, reúne a destacados panelistas que analizan la compleja situación de seguridad en la región.

Entre los participantes, se encuentra Rosa María Payá, recientemente electa como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Pedro Urruchurtu, director de relaciones internacionales de la oficina de la líder de la oposición María Corina Machado.

En entrevista con NTN24, Rosa María Payá se refirió a los grupos criminales que operan en el mar Caribe y su relación con los regímenes dictatoriales como el caso de Venezuela.

"Está más que documentado como la organización criminal que ha estado usurpando el poder en Venezuela por los últimos años está también coordinada, recibe entrenamiento, tiene personal del régimen cubano en todos los ministerios, en la Guardia Personal de Nicolás Maduro", dijo.

Según Payá, las organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, actualmente bajo la lupa de las autoridades estadounidenses, representan una amenaza directa a la democracia, la seguridad regional y los derechos humanos en América Latina.

"Cuba, Nicaragua y Venezuela son las tres dictaduras instaladas en la región y estos regímenes han estado también intentando subvertir los órdenes democráticos en el resto del continente", puntualizó.

La conferencia aborda el preocupante fenómeno del narcoterrorismo, un término que describe la convergencia entre el narcotráfico y actividades terroristas.

Payá comentó sobre la designación de Cuba como patrocinador del terrorismo: "El régimen cubano en particular está en la lista de estados que patrocinan el terrorismo precisamente porque ha estado dando santuarios, dando entrenamiento, cooperando con organizaciones terroristas de la región, pero también del resto del mundo".

Respecto a las acciones de Estados Unidos para combatir estas amenazas, incluyendo el reciente despliegue naval en el Caribe, Payá señaló que, "Estados Unidos es un país soberano y tiene el derecho a defenderse de las agresiones y las amenazas a su seguridad nacional, así como el resto de los países de las Américas también lo tienen".

Temas relacionados:

Estados Unidos

CIDH

Crimen organizado

