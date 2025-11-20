NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Cancillería de Colombia

Gobierno de Petro desmiente apoyo sobre salida negociada de Maduro

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Canciller de Colombia Rosa Villavicencio / FOTO: EFE
Canciller de Colombia Rosa Villavicencio / FOTO: EFE
Colombia calificó como comentarios "descontextualizados" la información tomada de la entrevista a la canciller Rosa Villavicencio, donde se abordó la posibilidad de una transición pactada en Venezuela.

La Cancillería de Colombia emitió un comunicado en el que desmiente la información periodística sobre el apoyo del gobierno de Gustavo Petro a un supuesto plan de negociación para la salida de Nicolás Maduro del poder venezolano.

En el escrito emitido el 19 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificó como comentarios "descontextualizados" la información tomada de la entrevista a la canciller Rosa Villavicencio, donde se abordó la posibilidad de una transición pactada en Venezuela.

"Colombia y Venezuela mantienen una relación histórica de respeto y esto no puede verse afectado por información descontextualizada publicada en medios de comunicación", reza el documento que además resalta la política de no injerencia en asuntos internos de otras naciones.

Según un artículo publicado por The New York Times, el gobierno de Donald Trump habría rechazado la supuesta propuesta de Maduro a dimitir tras un periodo de dos años, en el marco de negociaciones extraoficiales con la Casa Blanca.

La nota del diario estadounidense también reveló que las conversaciones continúan y hay posibilidades de una salida negociada.

"El Sr. Trump podría aceptar un acuerdo diplomático para que las empresas estadounidenses tengan mayor acceso a los recursos petroleros venezolanos, podría impulsar una resolución que permita al Sr. Maduro renunciar voluntariamente al poder, o podría exigir que Estados Unidos derroque por la fuerza al dictador venezolano", detalló sobre las posibilidades que se manejan desde Washington.

