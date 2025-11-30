‘Zootopia 2’ logra un gran debut: esta es la impresionante cifra de taquilla en su semana de estreno

La cinta de Walt Disney Animation Studios arrasó en la taquilla estadounidense la impresionante recaudación de 156 millones de dólares en 4.000 salas desde el miércoles, incluyendo 97.7 millones de dólares durante el fin de semana.

Esta cifra la posiciona como el segundo mejor estreno de Acción de Gracias de la historia en Estados Unidos, récord que tenía ‘Moana 2’, según datos revelados por Variety.

En el mundo, la cinta obtuvo un impresionante rendimiento en la taquilla: los reportes de Box Office Mojo indican que logró unos 135 millones de dólares a nivel global, pero uno de los datos que más sorprendió fue que alcanzó un récord de 272 millones en China.

Todas estas recaudaciones sumadas le dan la impresionante cifra de 556 millones de dólares en su debut mundial y ubican a ‘Zootopia 2’ como el cuarto mejor estreno global de todos los tiempos.

La película se ubica en la cuarta posición de estrenos mundiales detrás de ‘Avengers: Endgame’, ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Spider-Man: Sin Camino a Casa’, según datos revelados por Variety.

El mercado chino se convirtió en un gran impulso para la película animada, pues desde hace varios meses la taquilla se estaba viendo afectada por los tibios estrenos en el gigante asiático.

El recorrido de ‘Zootopia 2’ hasta ahora inicia en los cines, por lo que es probable que siga reinando en la taquilla, por lo menos hasta el estreno de ‘Avatar: fuego y ceniza’, la esperada tercera parte de la saga creada por James Cameron.

VEA TAMBIÉN ‘Wicked: For Good’ arrasa en taquilla e impone un nuevo récord para un musical o

Pese a que el 2025 ha sido un año difícil para varias producciones de Hollywood, el cine animado sigue cautivando audiencias y se espera que ‘Zootopia 2’ se convierta en un fenómeno global gracias a las buenas críticas que ha cosechado.