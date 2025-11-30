NTN24
Domingo, 30 de noviembre de 2025
Domingo, 30 de noviembre de 2025
Zootopia 2

‘Zootopia 2’ logra un gran debut: esta es la impresionante cifra de taquilla en su semana de estreno

noviembre 30, 2025
Por: Miguel Pedreros
Personajes de 'Zootopia 2'-Foto: EFE
Personajes de 'Zootopia 2'-Foto: EFE
‘Zootopia 2’ llegó a las salas de cine de Estados Unidos y América Latina con un gran recibimiento de la crítica y una muy buena acogida por parte del público.

La cinta de Walt Disney Animation Studios arrasó en la taquilla estadounidense la impresionante recaudación de 156 millones de dólares en 4.000 salas desde el miércoles, incluyendo 97.7 millones de dólares durante el fin de semana.

Esta cifra la posiciona como el segundo mejor estreno de Acción de Gracias de la historia en Estados Unidos, récord que tenía ‘Moana 2’, según datos revelados por Variety.

En el mundo, la cinta obtuvo un impresionante rendimiento en la taquilla: los reportes de Box Office Mojo indican que logró unos 135 millones de dólares a nivel global, pero uno de los datos que más sorprendió fue que alcanzó un récord de 272 millones en China.

Todas estas recaudaciones sumadas le dan la impresionante cifra de 556 millones de dólares en su debut mundial y ubican a ‘Zootopia 2’ como el cuarto mejor estreno global de todos los tiempos.

o

La película se ubica en la cuarta posición de estrenos mundiales detrás de ‘Avengers: Endgame’, ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Spider-Man: Sin Camino a Casa’, según datos revelados por Variety.

El mercado chino se convirtió en un gran impulso para la película animada, pues desde hace varios meses la taquilla se estaba viendo afectada por los tibios estrenos en el gigante asiático.

El recorrido de ‘Zootopia 2’ hasta ahora inicia en los cines, por lo que es probable que siga reinando en la taquilla, por lo menos hasta el estreno de ‘Avatar: fuego y ceniza’, la esperada tercera parte de la saga creada por James Cameron.

o

Pese a que el 2025 ha sido un año difícil para varias producciones de Hollywood, el cine animado sigue cautivando audiencias y se espera que ‘Zootopia 2’ se convierta en un fenómeno global gracias a las buenas críticas que ha cosechado.

Temas relacionados:

Zootopia 2

taquilla

Taquilla norteamericana

Animación

Disney

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El estado no se ha responsabilizado de las fronteras”: experto sobre el nuevo cruce entre peruanos y chilenos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Más de Entretenimiento

Ver más
Bizarrap y Daddy Yankee / FOTO: EFE
Bizarrap

“Esta debió ser la canción del mundial”: Le llueven elogios al nuevo tema de Bizarrap con Daddy Yankee

Póster de 'Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2'-Foto: EFE
Los Juegos del Hambre

Así luce ‘Haymitch’ cuando era joven en el tráiler oficial de ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’

Jacob Elordi - AFP
Jacob Elordi

Netflix compartió video del proceso de transformación del actor Jacob Elordi al monstruo de Frankenstein: "Se supone que daría miedo, no ternura"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump y régimen de Maduro | Fotos EFE
Régimen de Maduro

“Permite atacar objetivos e infraestructuras relacionadas al Cartel de los Soles, es decir a Nicolás Maduro”: experto sobre reciente designación del Departamento de Estado

Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Gustavo Petro

"Si me va a meter preso, a ver si puede; si me quiere poner el piyama naranja, inténtelo": el mensaje del presidente Petro a Marco Rubio

Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

"Todavía no he logrado una aceptación de este grupo que conduzco": la cruda confesión de DT de selección sudamericana a meses del Mundial

Penalti de Miguel Ángel Borja con River Plate / FOTO: EFE
River Plate

Miguel Ángel Borja tuvo el empate para River Plate, pero erró un penalti, su equipo perdió y a la hinchada se le acabó la paciencia

Nevadas - Foto de referencia de EFE
Nevada

Un poderoso frente frío hará que noviembre se vuelva gélido, desplomando las temperaturas en la costa este desde Canadá hasta México

Foto: AFP
Gobierno Petro

Suspenden mantenimiento a helicóptero presidencial por inclusión de Petro en la lista Clinton; el mandatario demandará a la marca y pidió vender la aeronave

Marco Rubio - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Nada impide nuestra capacidad para identificar y atacar embarcaciones de narcotraficantes": secretario Rubio niega que Reino Unido haya retirado la entrega de información de inteligencia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre