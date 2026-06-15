Entre lágrimas así reaccionó el arquero de Catar, tras ser elegido MVP en el juego contra Suiza

En su segunda participación mundialista, la selección de Catar marcó un precedente al sumar su primer punto en una Copa del Mundo, tras igualar 1 a 1 ante su similar de Suiza, ya que en la edición anterior fue derrotada en todos sus juegos de la fase de grupos.

Durante su primera salida y en un juego dominado en su mayor parte por el combinado suizo, los dirigidos por el técnico español Julen Lopetegui evitaron la derrota sobre el final del encuentro, gracias a la anotación del empate de Boualemen Khoukhi sobre el tiempo de adición de la segunda parte.

Una vez finalizó el encuentro, el arquero de la selección de Catar, Mahmoud Abunadai, una de las principales figuras en el juego ante Suiza, por sus destacadas atajadas, no pudo contener la emoción y entró en llanto al ser elegido como el jugador MVP en su primer partido mundialista.

En videos que circulan en redes sociales se ve al joven guardameta llorando y siendo consolado por sus compañeros, quienes se acercaron a abrazarlo y a brindarle unas palabras.

Las lágrimas de Abunada no solo eran por el logro alcanzado por su equipo; también era un motivo de superación personal, pues unos años atrás sufrió una fuerte lesión, que requirió dos operaciones que durante la temporada 2023-2024 lo alejaron de las canchas, una situación que incluso lo llevó a pensar en el retiro a tan corta edad, según la información compartida por el periodista deportivo colombiano Julián Capera.

¿Qué viene para la selección de Catar?

Tras el empate en la primera fecha ante su similar de Suiza, el seleccionado catarí ya adelanta trabajos de preparación para el segundo encuentro de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica; será el próximo jueves 18 de junio ante Canadá, una de las anfitrionas del certamen mundialista.

Por ahora, en el grupo B del Mundial, ninguna selección ha marcado distancia, pues con la primera fecha disputada ninguna se sacó ventaja.