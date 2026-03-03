Comando Central de Estados Unidos desclasifica video de bombardeo contra objetivos del régimen iraní: "Estamos eliminando las amenazas"

Los ataques en Medio Oriente continúan luego de la operación “Furia Épica” del pasado sábado por parte de Estados Unidos e Israel, que terminó con la muerte de Alí Jamenei.

Estados Unidos e Israel siguen respondiendo a los ataques del régimen iraní para contener su respuesta tras la muerte de Jamenei.

En las últimas horas, el Comando Central de Estados Unidos dio a conocer un video en el que sus fuerzas militares neutralizan objetivos iraníes con intención de realizar ataques en contra de Israel y del país norteamericano.

De acuerdo con las fuerzas de Estados Unidos, el régimen iraní está utilizando lanzadores móviles que sirven para el lanzamiento de misiles en medio de la tensión en Medio Oriente.

“El régimen iraní utiliza lanzadores móviles para disparar misiles indiscriminadamente con el fin de infligir el máximo daño posible en toda la región”, señaló el Comando Central. “Las fuerzas estadounidenses están persiguiendo estas amenazas y, sin disculparse ni dudar, las estamos eliminando”, agregó.

El régimen de Irán ha lanzado distintos ataques contra Estados Unidos e Israel en las últimas 24 horas. Uno de ellos fue el ataque contra la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita en la noche de este lunes.

Debido a ese atentado, la embajada de Estados Unidos en Riad divulgó una advertencia a sus ciudadanos para que se refugien y no acudan a la sede diplomática. Además, instó a buscar protección ante un “inminente” ataque en Arabia Saudita, aliado de Norteamérica en Medio Oriente.

Así también, los servicios de emergencia Magen David Adom de Israel dijeron este martes que estaban tratando a 12 personas heridas tras la última salva de misiles disparada desde Irán.

"Los médicos y paramédicos están brindando tratamiento médico y evacuando a hospitales a 12 personas heridas, incluida una mujer de unos 40 años en condición moderada con heridas por la explosión, y 11 personas levemente heridas con cortes por fragmentos de vidrio y heridas por la explosión", dijo un comunicado de la MDA.

La policía israelí dijo que había agentes operando en varios lugares de los distritos central y de Tel Aviv donde había caído metralla.