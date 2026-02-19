Revelan causa de muerte de Peter Greene, actor de ‘La Máscara’ y ‘Pulp Fiction’

La Oficina del Médico Forense de Nueva York entregó el dictamen oficial de la muerte del actor estadounidense Peter Greene, quien fue encontrado sin vida en su apartamento de Manhattan.

De acuerdo con el reporte, Greene, de 60 años, no falleció por causas naturales. El documento oficial indica que la muerte se produjo debido a una herida provocada por un disparo que afectó una arteria en su brazo izquierdo.

Dicho hecho fue catalogado como un hecho accidental y se descartó cualquier intervención de terceros.

El cuerpo del actor, de 60 años, fue encontrado en su departamento después de que vecinos alertaran a las autoridades por música navideña sin pausa desde la vivienda.

Nacido en octubre de 1965 en Montclair, New Jersey, Greene se consolidó como villano de la pantalla durante la década de 1990 del siglo pasado.

El famoso actor hizo parte de importantes producciones como 'The Mask' (1994), ‘Pulp Fiction’ (1994), y ‘The Usual Suspects’ (1995), entre otras.

En la icónica película 'Pulp Fiction' de Quentin Tarantino, interpretó al temido y perturbador Zed, uno de los villanos más memorables del cine moderno.

Ese mismo año, protagonizó 'The Mask', donde interpretó a Dorian Tyrell, un villano muy carismático.

Comenzó su carrera como actor a los 25 años en teatro en Nueva York, y luego se trasladó al cine, especializándose en papeles de villanos y policías corruptos.

A lo largo de su carrera, participó en más de 40 producciones, trabajando con directores como Oliver Stone y Guy Ritchie.

En sus últimos años, se enfocó en proyectos independientes y pequeños roles en televisión.