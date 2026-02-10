NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Richard Páez

Debut amargo de Richard Páez en su regreso al fútbol colombiano

febrero 10, 2026
Por: Luis Cifuentes
Richard Páez, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
El entrenador venezolano debutó con su equipo el Cúcuta Deportivo ante Independiente Medellín.

El debut de Richard Páez en el fútbol colombiano no fue como lo esperaba. El regreso del entrenador venezolano al fútbol estuvo marcado por la derrota de su nuevo equipo, el Cúcuta Deportivo, ante el Deportivo Independiente Medellín por la sexta jornada de la liga colombiana.

El equipo cucuteño cayó en condición de local 3 a 1 ante el equipo antioqueño, lo que agrava la crisis con seis jornadas sin ningún triunfo.

Pese a que el equipo dirigido por el entrenador venezolano pudo empatar terminando el primer tiempo, incluso con un jugador menos tras una expulsión, no pudo mantener el resultado en la segunda parte y terminó perdiendo por 3 a 1.

En la próxima jornada, el equipo de Páez tendrá que visitar a Alianza Valledupar.

Esta es la primera experiencia del exentrenador de la selección venezolana en cinco años tras dirigir en 2020 a Estudiantes de Mérida.

"Voy a Colombia con la pasión inquebrantable de siempre, con una experiencia y mentalidad acumulada, con espíritu ganador y a buscar maximizar el potencial de los protagonistas en la cancha, nuestros futbolistas. Es un gran reto profesional y lo vamos a cumplir", dijo el estratega de 72 años.

Cabe recordar, además, que el entrenador venezolano ya hizo parte del fútbol colombiano cuando como entrenador dirigió a Millonarios entre 2010 y 2012. Como entrenador del equipo albiazul, Páez consiguió la Copa Colombia en 2011.

Páez dirigió a la selección Vinotinto entre 2001 y 2007 y, pese a que no pudo conseguir ninguna clasificación al Mundial, muchos expertos señalan que su labor enriqueció al fútbol venezolano y su selección.

