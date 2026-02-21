Calor récord a nivel global y olas de frío en el norte: así comenzó 2026

Con una temperatura media del aire en superficie de 12,95 °C, el planeta se situó 0,51 °C por encima de la media histórica del periodo 1991-2020, quedando a tan solo un paso de los récords extremos vividos en 2025.

Sin embargo, el informe resalta una paradoja climática: mientras el promedio global sube, grandes regiones de Estados Unidos, Europa y Siberia experimentaron un frío polar severo durante la segunda mitad del mes.

Este fenómeno, lejos de contradecir el calentamiento global, parece ser una consecuencia directa de la volatilidad atmosférica actual.

El meteorólogo puertorriqueño certificado por la Sociedad Americana de Meteorología, Joeseph Martínez, explicó que el aumento sostenido de las temperaturas globales responde principalmente al incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Las temperaturas en el planeta continúan en una tendencia a seguir aumentando y esto se debe mayormente a que las emisiones de gases que calientan la atmósfera continúan en aumento”, señaló.

Según el especialista, el hecho de que algunas regiones experimenten inviernos más crudos no significa que el planeta se esté enfriando. “Aquí en el este de Estados Unidos hemos tenido uno de los inviernos más fríos en los últimos 15 o 20 años, mientras que en el oeste se han registrado temperaturas por encima de lo normal”, explicó.

De cara a los próximos meses, se espera una transición del fenómeno de La Niña hacia El Niño, caracterizado por aguas más cálidas en el Pacífico. De consolidarse este escenario y mantenerse el incremento de gases de efecto invernadero, 2026 podría cerrar nuevamente con temperaturas por encima de lo normal.

"Si combinamos el fenómeno de El Niño con las emisiones continuas de gases, es muy posible que tengamos un verano con temperaturas muy por encima de lo normal. El cambio climático está ocurriendo a una velocidad mayor a nuestra capacidad de adaptación, y ya lo vemos en las inundaciones costeras constantes en Florida, incluso en días soleados”.