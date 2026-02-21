NTN24
Sábado, 21 de febrero de 2026
Sábado, 21 de febrero de 2026
Ola de calor

Calor récord a nivel global y olas de frío en el norte: así comenzó 2026

febrero 21, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
El planeta arrancó 2026 con temperaturas inusualmente altas. De acuerdo con el más reciente informe del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, enero se ubicó como el quinto más cálido desde que existen registros comparables, en medio de un escenario que combina récords de calor global con intensas olas de frío en el hemisferio norte.

Con una temperatura media del aire en superficie de 12,95 °C, el planeta se situó 0,51 °C por encima de la media histórica del periodo 1991-2020, quedando a tan solo un paso de los récords extremos vividos en 2025.

Sin embargo, el informe resalta una paradoja climática: mientras el promedio global sube, grandes regiones de Estados Unidos, Europa y Siberia experimentaron un frío polar severo durante la segunda mitad del mes.

o

Este fenómeno, lejos de contradecir el calentamiento global, parece ser una consecuencia directa de la volatilidad atmosférica actual.

El meteorólogo puertorriqueño certificado por la Sociedad Americana de Meteorología, Joeseph Martínez, explicó que el aumento sostenido de las temperaturas globales responde principalmente al incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Las temperaturas en el planeta continúan en una tendencia a seguir aumentando y esto se debe mayormente a que las emisiones de gases que calientan la atmósfera continúan en aumento”, señaló.

nuest

o

Según el especialista, el hecho de que algunas regiones experimenten inviernos más crudos no significa que el planeta se esté enfriando. “Aquí en el este de Estados Unidos hemos tenido uno de los inviernos más fríos en los últimos 15 o 20 años, mientras que en el oeste se han registrado temperaturas por encima de lo normal”, explicó.

De cara a los próximos meses, se espera una transición del fenómeno de La Niña hacia El Niño, caracterizado por aguas más cálidas en el Pacífico. De consolidarse este escenario y mantenerse el incremento de gases de efecto invernadero, 2026 podría cerrar nuevamente con temperaturas por encima de lo normal.

"Si combinamos el fenómeno de El Niño con las emisiones continuas de gases, es muy posible que tengamos un verano con temperaturas muy por encima de lo normal. El cambio climático está ocurriendo a una velocidad mayor a nuestra capacidad de adaptación, y ya lo vemos en las inundaciones costeras constantes en Florida, incluso en días soleados”.

Temas relacionados:

Ola de calor

Invierno

Calentamiento Global

Fenómeno meteorológico

Fenómeno de El Niño

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi hijo está irreconocible, ha bajado como 40 kilos y está desorientado": desgarrador testimonio de madre de sargento venezolano preso por el régimen y a quien no acobija la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Aunque Nicolás Maduro no está, la estructura del autoritarismo continúa intacta": Rafael Uzcátegui advierte 'autoimpunidad' del régimen de Venezuela con la Ley de Amnistía

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué Petro pone en duda el sistema electoral que permitió que él fuera presidente de Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Miguel Díaz-Canel, dictador cubano junto a varios de sus colaboradores - Foto de referencia: EFE
Cuba

"Los delincuentes no entienden otro idioma que no sea la fuerza": experto habla en NTN24 sobre el destino que puede tener el régimen cubano de no llegar a acuerdos con EE. UU.

Reunión Petro-Trump en la Casa Blanca - Foto AFP
Gustavo Petro

"Hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos": embajador de Colombia en EE. UU. revela detalles de reunión entre Petro y Trump

Bandera de Perú - Foto de referencia: EFE
Perú

Congreso del Perú no logra la mayoría simple para elegir al nuevo presidente interino del país en primera votación

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Miguel Díaz-Canel, dictador cubano junto a varios de sus colaboradores - Foto de referencia: EFE
Cuba

"Los delincuentes no entienden otro idioma que no sea la fuerza": experto habla en NTN24 sobre el destino que puede tener el régimen cubano de no llegar a acuerdos con EE. UU.

Reunión Petro-Trump en la Casa Blanca - Foto AFP
Gustavo Petro

"Hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos": embajador de Colombia en EE. UU. revela detalles de reunión entre Petro y Trump

María Oropeza reunida con sus vecinos en oración tras su excarcelación - Foto: Instagram @mariaoropeza94
Excarcelados

María Ororpeza habla del acto que tuvieron sus vecinos con su familia cuando fue detenida por el régimen: “Contactaron a mi familia para unirse en oración por mi liberación”

Bandera de Perú - Foto de referencia: EFE
Perú

Congreso del Perú no logra la mayoría simple para elegir al nuevo presidente interino del país en primera votación

Asamblea Nacional de Venezuela (AFP)
Ley de Amnistía

Asamblea Nacional del régimen venezolano aplaza aprobación de ley de amnistía: la decisión se tomará la próxima semana

El líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez la libertad de los presos políticos / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

“El 3 de enero marcó un antes y un después en el sistema político venezolano”: líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez libertad para los presos políticos

Shakira - Foto EFE
Shakira

Desbanca a artista mexicano: Shakira rompe récord Guinness gracias a ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre