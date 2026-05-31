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Domingo, 31 de mayo de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

Rodeados de la prensa y arropados por sus simpatizantes: así votaron varios de los candidatos de las elecciones presidenciales Colombia 2026

mayo 31, 2026
Por: Nucho Martínez
Elecciones Colombia 2026: Centro de votación, candidatos a la Presidencia Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo e Iván Cepeda - Fotos: EFE
Elecciones Colombia 2026: Centro de votación, candidatos a la Presidencia Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo e Iván Cepeda - Fotos: EFE
En total son 11 los candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño y suceder al presidente Gustavo Petro.

Colombia vive este domingo 31 de mayo unos nuevos comicios en los que se van a elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030.

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Desde las 8:00 de la mañana comenzaron a abrirse los puestos de votación en todo el territorio nacional, en medio de un amplio despliegue de seguridad y vigilancia por parte de las autoridades.

En total, recordemos, son 11 los candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño y suceder al presidente Gustavo Petro.

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Varios de los aspirantes ya efectuaron su derecho al sufragio, tal es el caso de Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, y Paloma Valencia.

El candidato Fajardo, votó en el INEM José Félix de Restrepo, ubicado en la ciudad de Medellín.

De la Espriella, por su parte, votó en el Colegio La Enseñanza, un tradicional puesto de votación ubicado en el norte de Barranquilla.

Asimismo, el candidato del oficialismo, Cepeda, votó en el colegio San Lucas, de la localidad de Kennedy (sur de Bogotá).

A su vez, Paloma Valencia, votó en Bogotá, específicamente en el sector de Chicó Reservado, en la localidad de Chapinero.

La Registraduría Nacional recordó que las urnas estarán habilitadas hasta las 4:00 de la tarde. Después de esa hora no se permitirá votar, incluso si las personas permanecen haciendo fila.

La única excepción será para quienes ya hayan entregado su cédula a los jurados de votación antes del cierre oficial de las mesas.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para participar masivamente en la jornada democrática, acudir temprano a sus puestos de votación y portar el documento de identidad original para evitar inconvenientes durante el proceso.

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El proceso de votación para los colombianos residentes en el exterior comenzó el pasado lunes 25 de mayo y se mantendrá habilitado hasta este domingo.

De cara a la primera vuelta presidencial de 2026, las autoridades instalaron 253 puestos de votación distribuidos en 67 países, además de 1.489 mesas para facilitar la participación de los ciudadanos fuera del país.

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