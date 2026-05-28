Alcalde de San José del Guaviare en Colombia confirmó que enfrentamiento entre guerrillas dejó 48 muertos: "Los cuerpos están ahí amontonados"

El alcalde del municipio colombiano de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, confirmó que un enfrentamiento entre disidencias de las FARC dejó al menos 48 muertos en la zona de la Amazonía.

El hecho ocurre a contados días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para este domingo 31 de mayo.

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Según indicó Rodríguez a la agencia de noticias AFP, los combates entre dos grupos guerrilleros de las extintas FARC provocaron decenas de muertos de las dos facciones rebeldes, las cuales se disputan el control territorial y las rentas del narcotráfico, así como la minería ilegal en el departamento del Guaviare.

"Los cuerpos están ahí amontonados, hay que evacuarlos", señaló Rodríguez durante una llamada con la AFP.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado llegar a la zona y el balance proviene de la comunidad, que se vio atrapada en medio del fuego cruzado.

El alcalde Rodríguez había indicado durante una entrevista con un medio local que el enfrentamiento se registró desde el 27 de mayo de 2026 en veredas de la jurisdicción municipal ubicadas a más de 130 kilómetros de la cabecera.

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Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, indicó en un mensaje en X que estructuras criminales de alias ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ se enfrentaron entre sí en el sector de Barranco Colorado, jurisdicción de San José del Guaviare, a más de 100 kilómetros al oriente del casco urbano.

Añadió que “el crudo enfrentamiento criminal habría causado múltiples víctimas fatales, correspondientes presuntamente a integrantes de estos grupos armados ilegales, entre los cuales podría haber menores de edad”.

“Nuestras tropas, que se encuentran en la zona desarrollando misiones de protección a la población civil y fortaleciendo el Plan Democracia, se desplazan al punto selvático para restablecer la seguridad en esta remota región y mantener el control institucional”, concluyó.

En cuatro a la identificación de los cuerpos, señaló que Medicina Legal y las autoridades competentes adelantan trabajos conjuntos para los procedimientos correspondientes.