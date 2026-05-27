"Cuando se presentan problemas en la economía, legitimidad y seguridad, la gente tiende a votar por la derecha": analista Julián Meneses sobre recientes elecciones presidenciales en América Latina

Varios países de América Latina experimentaron un giro hacia la derecha en recientes elecciones presidenciales.

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Al respecto, Julián Meneses, consultor colombiano, autor y analista en jefe (Chief Analyst) de Strategiio, habló en El Informativo de NTN24.

"Cuando se presentan problemas en la economía, legitimidad y seguridad, la gente tiende a votar por la derecha, ya se había visto, pero desde 2015 ha tomado fuerza en varios países de Latinoamérica", dijo Meneses.

En cuanto a los próximos comicios presidenciales que se llevarán a cabo en Colombia, el entrevistado hizo énfasis.

"En el caso colombiano, la inflación ha subido mucho, el tema de la inseguridad está muy complicado. Las encuestas dicen que dos candidatos de derecha se están oponiendo a un candidato de izquierda, si bien no están bien consolidados los datos, para la segunda vuelta los candidatos de derecha van a dar la pelea", mencionó.

Este domingo 31 de mayo, un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para participar en la contienda que elegirá al presidente y vicepresidente del país suramericano para el periodo 2026-2030.