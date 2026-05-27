La razón por la que retirarán estatua gigante de Messi en India: "Retirarla resulta más fácil"

Una estatua gigante del astro del balón Lionel Messi, construida en India para conmemorar la visita del argentino el año pasado, está "balanceándose por el viento", por lo que será retirada, declaró el miércoles una autoridad de Calcuta.

La inestabilidad de la estatua, de 21 metros y de color dorado que muestra a Messi levantando la Copa del Mundo, ha obligado a retenerla en el suelo con unas cuerdas.

La escultura fue inaugurada durante la llamada Gira GOAT del astro argentino por India en diciembre pasado.

El legislador estatal de Bengala Occidental, Sharadwat Mukherjee, admitió que la estatua no es segura: "Hemos observado que la estatua se balancea con el viento".

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Este miércoles, unos operarios ataron cuerdas a la estatua para evitar que pueda caer sobre una carretera muy transitada.

"Retirarla resulta más fácil decirlo que hacerlo", declaró Mukherjee, que no precisó si la estatua se trasladará a otro lugar que se considere más seguro.

Entretanto, el principal escultor de la estatua, Monti Paul, contó que su obra fue realizada en 40 días. "Es una cuestión de orgullo erigir la escultura de Messi. Es la estatua más alta que he hecho", dijo en su momento.