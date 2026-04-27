Estados Unidos contrata firma para auditar uso de recursos venezolanos: "Trump confía, pero no demasiado"

Una firma estadounidense auditará los fondos públicos del país bajo la administración de Delcy Rodríguez, según reveló Michael Kozak, jefe de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado.

Por su parte, el Banco Central venezolano confirmó la noticia: "Que los recursos de la República estén auditados por consultores externos nos da tranquilidad. El país debe tener la plena confianza de que los recursos están pasando por donde tienen que pasar, llegando a donde tienen que llegar".

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El banco, además, indicó que se mantiene "en constante revisión de nuestros instrumentos de política monetaria y cambiaria".

Alejandro Hernández, director del medio digital La Gran Aldea, quien anticipó esta información, explicó en el programa Club de Prensa que durante la audiencia congressional Kozak reveló que hasta ese momento habían ingresado 3.000 millones de dólares al fondo controlado por Estados Unidos.

"Esto evidentemente supone un control para que desde el chavismo... no haya tanta discrecionalidad en la ejecución que pueda darle Delcy Rodríguez", afirmó Hernández.

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El periodista señaló que la narrativa oficial del régimen venezolano presenta la auditoría como una decisión propia, cuando en realidad es Washington quien supervisa a Caracas, no al revés.

"Estados Unidos confía, pero no confía demasiado. Y por eso el auditor permite que haya un chequeo", añadió.