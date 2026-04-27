NTN24
Lunes, 27 de abril de 2026
Lunes, 27 de abril de 2026
Banco Central de Venezuela

Estados Unidos contrata firma para auditar uso de recursos venezolanos: "Trump confía, pero no demasiado"

abril 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
"Esto evidentemente supone un control para el chavismo", aseguró Alejandro Hernández, director del medio digital La Gran Aldea.

Una firma estadounidense auditará los fondos públicos del país bajo la administración de Delcy Rodríguez, según reveló Michael Kozak, jefe de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado.

Por su parte, el Banco Central venezolano confirmó la noticia: "Que los recursos de la República estén auditados por consultores externos nos da tranquilidad. El país debe tener la plena confianza de que los recursos están pasando por donde tienen que pasar, llegando a donde tienen que llegar".

o

El banco, además, indicó que se mantiene "en constante revisión de nuestros instrumentos de política monetaria y cambiaria".

Alejandro Hernández, director del medio digital La Gran Aldea, quien anticipó esta información, explicó en el programa Club de Prensa que durante la audiencia congressional Kozak reveló que hasta ese momento habían ingresado 3.000 millones de dólares al fondo controlado por Estados Unidos.

"Esto evidentemente supone un control para que desde el chavismo... no haya tanta discrecionalidad en la ejecución que pueda darle Delcy Rodríguez", afirmó Hernández.

o

El periodista señaló que la narrativa oficial del régimen venezolano presenta la auditoría como una decisión propia, cuando en realidad es Washington quien supervisa a Caracas, no al revés.

"Estados Unidos confía, pero no confía demasiado. Y por eso el auditor permite que haya un chequeo", añadió.

Temas relacionados:

Banco Central de Venezuela

Bolívar

Delcy Rodríguez

Donald Trump

Embajada de Venezuela en Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Delcy ignora el dolor de presos políticos y clausura amnistía, Petro sonríe con el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Italia con esta actitud gana el Premio Fair Play": columnista deportivo Jorge Barraza sobre el rechazo de la FIGC de ocupar el lugar de Irán en el Mundial

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Exprisionero político cubano que salió de prisión con desnutrición severa denuncia que ahora el régimen le negó pasaporte para salir del país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Estados Unidos contrata firma para auditar uso de recursos venezolanos: "Trump confía, pero no demasiado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Alerta global: Expertos advierten que minas en el Estrecho de Ormuz podrían desatar crímenes de guerra y un desastre ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Embajada iraní en Buenos Aires - AFP
Argentina

Argentina declaró persona non grata a diplomático del régimen de Irán y exigió su salida en 48 horas

Elecciones en Perú (AFP)
Perú

Tras más de una semana de las elecciones presidenciales en Perú, aún no hay resultados oficiales: ¿Por qué demoran tanto?

Se presenta segundo tiroteo en menos de 24 horas en escuelas de Turquía: hay al menos nueve personas muertas - AFP
Turquía

Se presenta segundo tiroteo en menos de 24 horas en escuelas de Turquía: hay al menos nueve personas muertas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La democracia invisible

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Escudo del Real Madrid. (EFE)
Real Madrid

Falleció exfutbolista sudamericano que brilló en el Real Madrid: "Una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial"

Linda Caicedo, jugadora de la selección Colombia femenina, y Deyna Castellanos, jugadora de Venezuela - Fotos: EFE
Copa Mundial Femenina

Colombia ante Venezuela, el duelo más atractivo de la reanudación de la Liga de Naciones femenina que dará dos cupos directos al Mundial

Embajada iraní en Buenos Aires - AFP
Argentina

Argentina declaró persona non grata a diplomático del régimen de Irán y exigió su salida en 48 horas

Elecciones en Perú (AFP)
Perú

Tras más de una semana de las elecciones presidenciales en Perú, aún no hay resultados oficiales: ¿Por qué demoran tanto?

Se presenta segundo tiroteo en menos de 24 horas en escuelas de Turquía: hay al menos nueve personas muertas - AFP
Turquía

Se presenta segundo tiroteo en menos de 24 horas en escuelas de Turquía: hay al menos nueve personas muertas

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano junto a militares, cómplices de la dictadura en Venezuela - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"Delcy Rodríguez se quiere vender como Allende pero en realidad está cumpliendo el rol de Pinochet, de reprimir a la sociedad venezolana": internacionalista Georg Eickhoff

Abbas Araghchi y Vladimir Putin | Foto AFP
Rusia

Putin se reúne con el régimen de Irán: "Se ha demostrado que Irán cuenta con amigos y aliados", aseguró Abbas Araghchi

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre