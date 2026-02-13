"Dentro de las cárceles también se lucha, Venezuela necesita que salgamos vivos, sanos, para reincorporarnos en la lucha de calle": María Oropeza, exprisionera política

La dirigente política venezolana María Oropeza fue excarcelada recientemente luego de permanecer detenida arbitrariamente durante aproximadamente 18 meses tras ser capturada en agosto de 2024.

Oropeza, compartió en el programa La Tarde de NTN24, que, pese a tanta adversidad, el régimen no pudo frenar su espíritu de lucha. “No nos quebraron, no nos han quebrado y no nos quebrarán”, expresó.

"Dentro de las cárceles también se lucha, Venezuela necesita que salgamos vivos, sanos, para reincorporarnos en la lucha de calle", acotó.

La entrevistada también afloró sus sentimientos sobre el fallecimiento de su abuela, el cual se produjo mientras ella estaba injustamente tras los barrotes.

Durante su periodo de reclusión, el 22 de diciembre de 2025, falleció su abuela materna. Debido a su detención, María Oropeza no pudo acompañarla ni darle el último adiós.

“Ni en mis peores pesadillas imaginé que mi abuela muriera en medio de esto”, manifestó.

Aprovechó la oportunidad para agradecer a NTN24 por su labor en cuanto a la causa democrática venezolana.

"Venezuela es un país casi sin medios independientes y luego vemos canales como NTN24 que todos los días habla de los presos políticos (...) el miedo del preso es ser olvidado, y saber que hay alguien que está contactando a nuestras familias, es de agradecer eternamente. Quiero dar las gracias a todo el equipo de NTN24, sé que no todos son venezolanos pero hablan de la causa venezolana como si lo fuesen", resaltó.

Oropeza, tras su liberación, regresó a su ciudad natal, Guanare, el miércoles 11 de febrero de 2026, donde fue recibida por una multitudinaria caravana de motorizados y ciudadanos bajo consignas de "¡Libertad!".