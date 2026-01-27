La bielorrusa Aryna Sabalenka hace curioso comentario sobre el techo de estadio antes de partido contra la ucraniana Svitolina en el Abierto de Australia

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka hizo un curioso comentario sobre el techo de estadio en el que jugó su más reciente partido en el Abierto de Australia en el que avanzó a las semifinales tras vencer en los cuartos de final a la joven estadounidense, de 18 años, Iva Jovic.

Sabalenka se pronunció luego de que un periodista le pidiera su opinión respecto a tener que jugar con el techo abierto en medio de las altas temperaturas que se dan en Australia.

“Hacía calor ahí fuera. Supongo que sí, las mujeres somos más fuertes que los hombres, así que tuvieron que cerrar el techo para no sufrir”, ironizó Sabalenka sobre la apertura en su juego contrario a lo que sucedió en los partidos de hombres cuando el techo fue cerrado.

Sabalenka lanzó el divertido comentario antes del que sin duda será un partido lleno de tensiones, este jueves, ante la ucraniana Elina Svitolina por un cupo a la final del torneo.

La bielorrusa, implacable número uno del tenis mundial, se impuso este martes sin despeinarse a la joven estadounidense Iva Jovic y se clasificó a las semifinales del Abierto de Australia, donde se medirá a la veterana ucraniana Svitolina.

La bielorrusa de 27 años se impuso por 6-3 y 6-0 bajo un calor abrasador y se clasificó para su decimocuarta semifinal de Grand Slam y la cuarta consecutiva en el primer gran torneo de la temporada.

Sabalenka, que en este torneo no ha perdido ningún set, ganó en Melbourne en 2023 y 2024, y parecía destinada a otra corona el año pasado, pero fue sorprendida en la final por Madison Keys, que quedó eliminada el lunes.

"Estas adolescentes me han puesto a prueba en las últimas rondas", dijo Sabalenka. "Fue un partido difícil. No se fijen en el marcador, no fue nada fácil. Jugó un tenis increíble. Me obligó a subir mi nivel. Y estoy muy contenta con la victoria".

La derrota puso fin al sueño de Jovic (29 del mundo) y la jugadora más joven entre las 100 mejores del planeta.

En las rondas previas sorprendió a la dos veces finalista de Grand Slam Jasmine Paolini (séptima del ranking) y arrolló a la experimentada kazaja Yulia Putintseva.

Sin embargo, Sabalenka fue un obstáculo insuperable y derritió su juego en los hasta 38 grados que marcó el termómetro en la Rod Laver Arena.

Si en cuartos se midió a una de las jóvenes emergentes en el circuito femenino, en semifinales Sabalenka se medirá a una de las más veteranas, Elina Svitolina, que tendrá la ocasión a sus 31 años de pelear por llegar a su primera final en un torneo del Grand Slam.

Svitolina (12 del planeta) barrió de la pista a una de las grandes favoritas al título, la estadounidense Coco Gauff (tercera del escalafón) a la que derrotó por 6-1 y 6-2 en apenas 59 minutos.

La dos veces ganadora de un Grand Slam y vigente campeona de Roland Garros estuvo irreconocible este martes en Melbourne: perdió el primer set sin ganar un solo juego con su servicio y cuando quiso reaccionar en el segundo ya iba perdiendo 3-0.

Frágil con su servicio (sólo 41% de puntos ganados con su primero y 18% con el segundo) y acumulando errores no forzados (26 por 16 de la ucraniana), Gauff no tuvo capacidad de respuesta al juego de Svitolina.

La ucraniana alcanzó ya tres veces los cuartos de final en Melbourne (2018, 2019 y 2025) sin llegar más lejos y también disputó dos veces las semifinales en Wimbledon (2019 y 2023) y una en el US Open (2019) sin clasificarse nunca para la final.

Este resultado permitirá a la ucraniana regresar al Top 10 por primera vez desde 2021 y después de haber tenido en octubre de 2022 un hijo con su pareja, el tenista francés Gaël Monfils.