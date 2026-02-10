"Una persona en casa por cárcel está privada de libertad": director de Foro Penal cuestiona cifras de excarcelados que maneja el régimen venezolano

Diosdado Cabello afirma que 897 personas han sido excarceladas. No obstante, la organización Foro Penal contabiliza apenas 431 liberaciones desde el 8 de enero hasta el 8 de febrero y que al menos 600 personas continúan detenidas de manera arbitraria.

Alfredo Romero, director del Foro Penal, aseguró en La Tarde de NTN24 que los presos políticos en condición de casa por cárcel "no han sido excarcelados".

"El gobierno no se refiere a presos políticos, sino habla de personas excarceladas y no sabemos a quiénes se están refiriendo concretamente", señaló Romero. Agregó que el régimen "ha hablado de un número de 800 y tantas y no se dice quiénes son, ni con qué criterios fueron estas personas excarceladas".

El Foro Penal fundamenta sus cifras en criterios internacionales para calificar presos políticos, basándose específicamente en el fin político de las detenciones. La organización comenzó su conteo desde el 8 de enero, fecha en que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela, anunció que se llevarían a cabo excarcelaciones, aunque "nunca se refieren a quiénes ni con qué criterios".

Una problemática adicional surge con los casos de arresto domiciliario. Romero enfatizó que personas transferidas de cárceles a sus hogares bajo la figura de casa por cárcel no son consideradas excarceladas: "Esas personas siguen siendo presos políticos y no han sido excarcelados". Actualmente, 11 presos políticos se encuentran en arresto domiciliario, incluyendo casos conocidos como Juan Carlos Guanipa y Freddy Superlano.

El director del Foro Penal expresó preocupación por la percepción errónea sobre estas liberaciones: "Una persona sale de la cárcel y pareciera que ya quedó libre y entonces vamos a ocuparnos de los otros, pero esta persona se olvida y pareciera que quedó libre. Y no es así. Una persona en casa por cárcel está privada de libertad".

Más allá de los detenidos, Romero reveló que más de 11.000 personas verificadas en Venezuela tienen medidas muy restrictivas a su libertad. Estas personas permanecen bajo control del sistema y pueden ser encarceladas nuevamente en cualquier momento, como recientemente le ocurrió a Guanipa.

El Foro Penal ha remitido listas detalladas con nombres e identificación completa de cada caso al régimen, a través de diputados de la Asamblea Nacional, así como a la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, por razones de consentimiento informado, no publican estas listas en redes sociales.

Romero calificó este patrón como parte de un "sistema represivo" que constituye crímenes de lesa humanidad, según denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional. "El sistema de encarcelar, excarcelar personas, mantenerlas controladas" funciona como mecanismo de intimidación para "controlar a la población en beneficio de unos pocos que están en el poder", sostuvo.

Además, explicó que existe una categoría que varios familiares llaman "los invisibles": presos no denunciados ni documentados por temor de sus allegados, cuyas cifras permanecen desconocidas.