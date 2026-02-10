NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Martes, 10 de febrero de 2026
Presos políticos

"Una persona en casa por cárcel está privada de libertad": director de Foro Penal cuestiona cifras de excarcelados que maneja el régimen venezolano

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Alfredo Romero, director del Foro Penal, aseguró en La Tarde de NTN24 que los presos políticos en condición de casa por cárcel "no han sido excarcelados".

Diosdado Cabello afirma que 897 personas han sido excarceladas. No obstante, la organización Foro Penal contabiliza apenas 431 liberaciones desde el 8 de enero hasta el 8 de febrero y que al menos 600 personas continúan detenidas de manera arbitraria.

Alfredo Romero, director del Foro Penal, aseguró en La Tarde de NTN24 que los presos políticos en condición de casa por cárcel "no han sido excarcelados".

"El gobierno no se refiere a presos políticos, sino habla de personas excarceladas y no sabemos a quiénes se están refiriendo concretamente", señaló Romero. Agregó que el régimen "ha hablado de un número de 800 y tantas y no se dice quiénes son, ni con qué criterios fueron estas personas excarceladas".

o

El Foro Penal fundamenta sus cifras en criterios internacionales para calificar presos políticos, basándose específicamente en el fin político de las detenciones. La organización comenzó su conteo desde el 8 de enero, fecha en que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela, anunció que se llevarían a cabo excarcelaciones, aunque "nunca se refieren a quiénes ni con qué criterios".

Una problemática adicional surge con los casos de arresto domiciliario. Romero enfatizó que personas transferidas de cárceles a sus hogares bajo la figura de casa por cárcel no son consideradas excarceladas: "Esas personas siguen siendo presos políticos y no han sido excarcelados". Actualmente, 11 presos políticos se encuentran en arresto domiciliario, incluyendo casos conocidos como Juan Carlos Guanipa y Freddy Superlano.

El director del Foro Penal expresó preocupación por la percepción errónea sobre estas liberaciones: "Una persona sale de la cárcel y pareciera que ya quedó libre y entonces vamos a ocuparnos de los otros, pero esta persona se olvida y pareciera que quedó libre. Y no es así. Una persona en casa por cárcel está privada de libertad".

Más allá de los detenidos, Romero reveló que más de 11.000 personas verificadas en Venezuela tienen medidas muy restrictivas a su libertad. Estas personas permanecen bajo control del sistema y pueden ser encarceladas nuevamente en cualquier momento, como recientemente le ocurrió a Guanipa.

o

El Foro Penal ha remitido listas detalladas con nombres e identificación completa de cada caso al régimen, a través de diputados de la Asamblea Nacional, así como a la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, por razones de consentimiento informado, no publican estas listas en redes sociales.

Romero calificó este patrón como parte de un "sistema represivo" que constituye crímenes de lesa humanidad, según denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional. "El sistema de encarcelar, excarcelar personas, mantenerlas controladas" funciona como mecanismo de intimidación para "controlar a la población en beneficio de unos pocos que están en el poder", sostuvo.

Además, explicó que existe una categoría que varios familiares llaman "los invisibles": presos no denunciados ni documentados por temor de sus allegados, cuyas cifras permanecen desconocidas.

Temas relacionados:

Presos políticos

Régimen venezolano

Delcy Rodríguez

Excarcelaciones en Venezuela

Juan Pablo Guanipa

Foro Penal

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hijos de Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha responden al régimen de Venezuela sobre la represión contra sus padres: "obran desde la maldad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Una persona en casa por cárcel está privada de libertad": director de Foro Penal cuestiona cifras de excarcelados que maneja el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no”: hermana del preso político Juan Freites

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Visita de Trump a tropas que arrestaron a Maduro es el preludio de operativos en países como Cuba?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos - EFE
Venezuela

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Luis Almagro, dirigente del instituto Casla / FOTO: EFE
Luis Almagro

“Si esperan que los hermanos Rodríguez y Cabello entreguen un proceso de transición limpio, todo el mundo está pecando de iluso”: Luis Almagro sobre Venezuela

Diosdado Cabello/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Régimen venezolano

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Melanie Freites, hermana de Juan Freites / FOTO: Captura de pantalla
Presos políticos en Venezuela

“Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no”: hermana del preso político Juan Freites

Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

"Él es un líder que mueve masas y es lo que le da miedo al régimen": jefe de prensa de la familia Guanipa habla en NTN24 sobre situación de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
g
Cuba

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Preso político | Foto AFP
Presos políticos

“Estamos felices por las familias”: esposa de Freddy Superlano exige la liberación del exdiputado y anuncia la excarcelación de otros 22 presos políticos de El Rodeo 1

Diosdado Cabello y Alex Saab. (EFE)
Álex Saab

"Fue el que se encargó de ordenar su captura": César Batiz, periodista de investigación, habla del rol de Diosdado Cabello en el caso de Alex Saab

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Yeison Jiménez - EFE
La Casa de los Famosos Colombia

Así fue la reacción de participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ al enterarse de la muerte de Yeison Jiménez

g
Cuba

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz y líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"Puedo asegurarles a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar": María Corina Machado tras su reunión con Marco Rubio

Preso político | Foto AFP
Presos políticos

“Estamos felices por las familias”: esposa de Freddy Superlano exige la liberación del exdiputado y anuncia la excarcelación de otros 22 presos políticos de El Rodeo 1

Spotify | Foto: EFE
Spotify

Así podrá activar el ‘modo Whatsapp’ en Spotify, una nueva función que busca entrar a competir en el mundo de la mensajería instantánea

Manuel Turizo pide ayuda por los damnificados en Córdoba / FOTO: EFE - Captura de video Instagram: @manuelturizo
Colombia

Manuel Turizo se solidariza con los afectados por las lluvias en el departamento de Córdoba y pide donaciones a sus seguidores

Diosdado Cabello y Alex Saab. (EFE)
Álex Saab

"Fue el que se encargó de ordenar su captura": César Batiz, periodista de investigación, habla del rol de Diosdado Cabello en el caso de Alex Saab

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre